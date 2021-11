Priyanka Chopra dément les rumeurs de divorce avec Nick Jonas

Nick Jonas a partagé une vidéo en noir et blanc sur Instagram dans laquelle il apparaît vêtu d’un haut sans bretelles et d’un pantalon lors d’un bras de fer. À propos de la légende de la publication, il a écrit: » Lundi de motivation. Allons s’en approprier « .

Pour montrer aux followers de son mari et aux siens que tout va bien entre elle et Nick Jonas, Priyanka Chopra a commenté : « Merde ! Je viens de mourir dans tes bras… 😍 ❤️ ». Avec lequel il a précisé que tout va bien dans son mariage et que supprimer les « Jonas » de son utilisateur il n’avait aucune signification particulière.