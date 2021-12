Priyanka Chopra et son mariage à distance avec Nick Jonas. Ouais. Priyanka Chopra a expliqué comment elle maintient son mariage à distance avec Nick Jonas… heureux.

Il s’avère que le couple s’est séparé l’année dernière en raison de leurs horaires de travail chargés, elle tournait la ‘Citadelle’ d’Amazon Prime à Londres et les Jonas étaient en tournée avec ses frères Kevin et Joe.

Cette semaine, la star indienne de 39 ans a parlé à Ladies First With Laura Brown de la façon dont elle entretient la passion de son mariage de trois ans avec Nick.

« Il est très important de contrôler le cœur de l’autre personne », a-t-elle déclaré. « Et comment se sentent-ils, et donnez la priorité à cela », a déclaré l’actrice dans le podcast ce mardi. «Je dois dire que mon mari est incroyable en faisant ça. Comme je l’ai dit, cette année, c’était difficile pour moi d’être à Londres. Il laisserait tout tomber – et viendrait ici pour une journée – juste pour dîner avec moi et revenir. »

Tante Priyanka et Nick ont ​​été aperçus à Londres lundi, alors qu’ils assistaient au tapis rouge du Fashion Award 2021 (photo ci-dessus). Elle a dit que le Jonas voyage constamment pendant une journée pour être avec elle pendant le tournage qu’il fait dans la ville.

« Ils doivent juste se donner la priorité et ensuite tout se passe bien », a-t-elle déclaré à propos de son moment romantique avec son mari.

Chopra a parlé de son emploi du temps chargé et de la façon dont elle jongle et reste en contact avec son mari qui continue de voyager entre les États-Unis et l’Inde où elle continue de filmer.

« Nous parlons tout le temps », a-t-elle déclaré à propos de sa relation avec Jonas, qui travaille à Los Angeles. « Nous avons des carrières individuelles et nous sommes tous les deux clairs sur le fait de ne jamais nous ingérer dans la vie professionnelle de l’autre parce que nous sommes toujours partenaires et actifs. » « Nous aurons une opinion sur les choses de l’autre, nous serons les champions les uns des autres, mais ces décisions nous incombent principalement à deux, car nous avons construit notre carrière par nous-mêmes pendant si longtemps. »

L’ancienne star de Miss Monde et Bollywood a tourné sa série Citadel à Londres, tout en lançant simultanément une ligne de soins capillaires appelée Anomaly Hair Care et en ouvrant son restaurant de cuisine indienne, SONA, à New York.

Elle s’est également associée à Victoria’s Secret plus tôt cette année en tant que consultante pour aider à mettre en œuvre la diversité à travers la marque.

Ainsi, Priyanka Chopra a expliqué comment elle maintient son mariage à distance avec Nick Jonas. Heureux tous les quatre…

