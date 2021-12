Priyanka Chopra parle de son mariage avec Nick Jonas

. Priyank Chopra et Nick Jonas

L’actrice Priyanka Chopra est mariée au musicien Nick Jonas depuis 2018.

La romance de Chopra et Jonas a commencé d’une manière très moderne – par un message direct de Twitter. Dans une interview conjointe avec Vogue en 2018, le couple a révélé qu’ils ne s’étaient pas embrassés la première fois qu’ils avaient passé du temps ensemble en personne. En fait, Jonas a donné une tape amicale dans le dos à sa future épouse. « Si vous me demandez, il était trop respectueux », a plaisanté Chopra.

Chopra, 39 ans, a abondamment parlé de Jonas (29 ans) dans l’interview. « Je ne me connaissais pas de cette façon. Ce garçon a fait de moi cette fille », a-t-il exprimé. Mais dans une présentation sur le podcast « Ladies First With Laura Brown » en novembre 2021, Chopra a parlé des difficultés que le couple a récemment endurées.

Chopra et Jonas ont eu une année «très, très difficile»

Ce fut une année chargée pour Chopra et Jonas, et leurs horaires de travail les ont contraints à une relation à distance. « Cette année a été très, très difficile. C’était très, très difficile d’être loin de chez soi pendant une année entière, surtout à une époque où vous ne pouvez pas voyager pour voir votre famille », a déclaré Chopra sur le podcast « Ladies First ».

Chopra a vécu au Royaume-Uni tandis que Jonas était aux États-Unis. « L’incertitude était telle, et c’était terrifiant pour moi, de ne pas pouvoir prendre un vol et voyager au cas où quelque chose se passerait mal ou quelque chose se produirait. Mais heureusement, vous savez, tout le monde allait bien », a déclaré l’ancienne star de « Quantico ».

Comment ils ont fait fonctionner la relation à distance

Chopra a expliqué qu’elle et Jonas devaient se mettre en quarantaine à chaque visite, ce qui rendait les visites encore plus difficiles. Il était difficile de faire fonctionner les quarantaines étendues avec leurs horaires chargés.

« Tout était vraiment compliqué, mais nous avons réussi. Il a voyagé beaucoup de fois, j’ai volé quelques fois. Ma mère est venue et est restée avec moi pendant près de cinq mois, ce qui était vraiment sympa », a commenté Chopra. L’actrice a déclaré que Jonas avait fait un excellent travail en lui donnant la priorité et en lui rendant visite, même lorsque c’était difficile de le faire.

« Comme je l’ai dit, cette année a été difficile pour moi d’être à Londres. Il laisserait tout tomber – même venir pour une journée – juste pour dîner avec moi et rentrer. Des choses comme ça, il suffit de prioriser l’autre et puis tout se passe bien », a déclaré Miss Univers 2000.

Chopra appelle son mari « Old Jonas »

Internet n’a pas tardé à juger de la différence de dix ans entre Chopra et Jonas. Mais Chopra a révélé à Vogue qu’elle appelait son mari « Old Man Jonas » en raison de sa nature sérieuse et réservée.

Malgré le surnom de plaisanterie, Jonas s’est montré plus comme un chiot béguin qu’un homme sage plus âgé lorsqu’il rencontrait Chopra, selon l’un de ses frères. Joe Jonas a déclaré à Vogue que lui et sa femme, l’actrice Sophie Turner, s’étaient amusés à voir Nick se languir de Chopra au Met Gala 2017, où ils portaient tous les deux du Ralph Lauren et ont été photographiés ensemble.

«Je pense que cela l’a laissé à genoux. Il était comme un chiot amoureux », a déclaré Joe. Le frère cadet des Jonas a encore une photo d’après le gala. « Il (Nick) était assis par terre. Et Sophie et moi nous moquions de lui. On s’est dit, regarde ce petit amant et enivré ».

