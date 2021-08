Priyanka Chopra ravie du retour de Bollywood, raconte comment Jee Le Zaraa a pris forme

La sortie du film est prévue pour 2023. (Crédit photo : Twitter/Priyanka Chopra)

L’actrice Priyanka Chopra, qui est maintenant devenue une star internationale avec son incursion à Hollywood, est ravie de la perspective de son retour à Bollywood avec Jee Le Zaraa. Le film, qui sera réalisé par Farhan Akhtar, a été annoncé mardi. Depuis lors, les médias sociaux ont été en effervescence avec le coup que les créateurs ont réussi à réaliser.

Jee Le Zaara, considéré comme le premier film de copains du genre avec un casting principal entièrement féminin, verra Priyanka jouer aux côtés d’Alia Bhatt et Katrina Kaif.

Le film a été annoncé à l’occasion du 20e anniversaire d’Excel Entertainment et de Dil Chahta Hai. Jee Le Zaara, un film de road-trip, marquera également le retour d’Akhtar au fauteuil de réalisateur après une interruption de 10 ans. Sa dernière entreprise de réalisateur, Don 2 en 2011, avait également joué Priyanka. Akhtar est également copropriétaire de la bannière Excel Entertainment.

Après l’annonce du film, Priyanka a posté une photo avec les deux autres grandes dames. Dans un long post sur son profil Instagram, la star de Quantico a révélé que l’idée de Jee Le Zaraa avait été conçue avant que Covid-19 ne mette le monde à l’arrêt. Appelant cela un alignement des étoiles, Priyanka a déclaré que c’était une chance absolue que le film se concrétise avec Akhtar, sa sœur Zoya et Reema Kagti à la tête du projet. Elle a également salué la fraternité, l’amitié et la rupture du moule dans son message.

Zoya coproduit le film avec Reema Kagti sous leur bannière Tiger Baby Films. Elle a laissé une réponse sur le message de Priyanka qu’elle aimait quand l’acteur réfléchissait les jours de pluie et l’exhortait à ne jamais s’arrêter.

Katrina a partagé la même photo sur son profil Instagram et a dit que cela faisait sourire son cœur. Elle a ajouté qu’elle aimait ses co-stars et que c’était toujours amusant d’être ensemble. Alia a posté que trois filles se sont réunies avec un rêve il y a deux ans. Elle a ensuite tagué Akhtar, Zoya, Kagti et le copropriétaire d’Excel Entertainment, Ritesh Sidhwani – les qualifiant de quatre meilleurs conteurs du secteur – en disant qu’ils n’avaient qu’un seul endroit où aller pour réaliser ce rêve. Elle a ensuite ajouté que 50 appels Zoom et d’innombrables rires plus tard, Je Le Zaara allait enfin se produire.

Akhtar avait écrit plus tôt qu’il était ravi d’annoncer son prochain film en tant que réalisateur, et il n’y avait pas de meilleur jour pour cela que 20 ans de Dil Chahta Hai. Il a annoncé le casting et a déclaré que le tournage commencerait en 2022. Le film devrait sortir en 2023.

