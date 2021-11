Dans une interview avec The Tonight Show, un mois après avoir dit « oui » à l’autel, Chopra a déclaré à quel point il était important pour elle d’ajouter le nom de famille de son mari au sien. « J’ai toujours voulu ajouter son nom au mien parce que j’ai l’impression qu’on devient une famille, et je suis un peu traditionnel et old school comme ça », avait-il déclaré à l’époque et expliqué que ce n’était pas un changement qui lui enlèverait son identité, mais c’était simplement quelque chose de nécessaire d’être marié.

Cela dit, il est étrange et suspect que votre nom d’utilisateur ait changé.