Priyanka Gandhi demande une enquête judiciaire sur les corps retrouvés flottant à Ganga dans l’UP, Bihar

Alors que le Bihar et l’Uttar Pradesh surveillent de près le fleuve Ganga pour retracer les cadavres flottants qui ont déclenché la panique dans les États limitrophes ces derniers jours, la secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a appelé aujourd’hui à une enquête judiciaire sur de tels incidents. Priyanka a affirmé que les chiffres officiels des décès étaient largement sous-déclarés par les deux États. «Des corps flottent dans le Gange à Ballia et Ghazipur. Des informations font état d’enterrements de masse sur les rives de la rivière à Unnao. Les chiffres officiels de villes comme Lucknow, Gorakhpur, Jhansi et Kanpur semblent être largement sous-déclarés », a-t-elle déclaré.

Priyanka Gandhi a également allégué que tandis que le gouvernement est occupé à bâtir une image, les gens souffrent d’une manière inimaginable. «Ce qui se passe dans l’Uttar Pradesh est inhumain et criminel. Le gouvernement s’affaire à bâtir une image alors que les gens souffrent de façon inimaginable. Il doit y avoir une enquête judiciaire immédiate dirigée par un juge de la Haute Cour sur ces événements », a-t-elle déclaré.

Plus de 100 corps ont notamment été retrouvés dans le fleuve Gange dans le Bihar et dans l’Uttar Pradesh, la plupart d’entre eux étant mal décomposés. Alors que la plupart des corps ont été retrouvés à Buxar dans le Bihar et à Ghazipur dans l’Uttar Pradesh, certains corps ont été retrouvés aujourd’hui près de Patna.

«Plusieurs corps, dont celui d’un enfant, ont été retrouvés flottant dans le fleuve Gange. Nous gardons un contrôle pour nous assurer que les corps ne sont pas jetés dans la rivière de notre district », a déclaré le Dr Chandrashekhar Singh, magistrat du district de Patna.

Buxar DM Aman Samir avait déclaré que des patrouilles devaient être effectuées sur le fleuve Ganga de Buxar’s Chausa à Nainijor et que des policiers seraient stationnés 24 heures sur 24 sur les sites de crémation sur les rives du fleuve pour empêcher tout déversement de corps à Ganga. Le 10 mai, une douzaine de cadavres ont été chassés de Ganga à Buxar.

D’autres corps ont été retrouvés enterrés dans le sable à Unnao dans l’Uttar Pradesh hier.

Les incidents ont déclenché la panique parmi les habitants de ces zones, craignant que les corps ne soient des victimes du COVID-19. La contamination de l’eau du Gange au vu des découvertes a ajouté aux inquiétudes des habitants des villes situées sur les rives du fleuve sacré.

