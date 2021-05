Priyanka Gandhi interroge le gouvernement Yogi sur la prétention de la préparation de la troisième vague

Priyanka Gandhi a partagé une vidéo de nouvelles affirmant l’absence totale de toute installation de test, de traitement et de kit médical, mais le gouvernement dit que tout est en ordre.

Deux jours après que le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ait déclaré que l’État était prêt à gérer la troisième vague de COVID-19, la secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a interrogé aujourd’hui le gouvernement sur ces allégations. Partageant certaines données, elle se demande si le gouvernement UP fait d’abord place à la troisième vague et envisage ensuite de la combattre. «Seuls 800 à 1 000 tests de RT-PCR sont en cours sur la population de 32 lakh de Bijnor. La Haute Cour a déclaré que 4 000 à 5 000 tests de RT-PCR devraient être effectués quotidiennement dans un district comme Bijnor, sinon nous invitons la troisième vague. Le gouvernement UP se prépare-t-il à faire place à la troisième vague et à la combattre? », A déclaré Gandhi dans un tweet en hindi.

बिजनौर की 32 लाख आबादी पर रोज मात्र 800-1000 RTPCR टेस्ट होते हैं। माननीय हाई कोर्ट ने कहा बिजनौर जैसे जिले में प्रतिदिन 4-5 हजार RTPCR टेस्ट होने चाहिए वर्ना हम तीसरी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं। क्या उप्र सरकार तीसरी लहर के लिए रास्ता बनाकर फिर उससे लड़ने की तैयारी कर रही है? pic.twitter.com/wBQwuIFPtO – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 18 mai 2021

Dans un autre tweet, elle a déclaré que sans l’arrogance du gouvernement de Lucknow, il aurait aimé voir la réalité du COVID-19 dans la zone rurale d’Indara à seulement 35 km de la capitale de l’État. Elle a partagé une vidéo de nouvelles affirmant l’absence totale de toute installation de test, de traitement et de kit médical, mais le gouvernement dit que tout est en ordre.

लखनऊ में स्वयं अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार न होती तो वहीं से मात्र 35 किमी दूरी पर स्थित इंदारा ग्रामीण क्षेत्र में कोविड की असलियत देखना चाहती। न टेस्टिंग, न इलाज, न मेडिकल किट

मगर सरकार बताती है कि सब कुछ फिट pic.twitter.com/RdH2vfp3nn – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 18 mai 2021

Notamment, la Haute Cour d’Allahabad a formulé de solides observations sur l’état des installations médicales disponibles dans les zones rurales de l’Uttar Pradesh. Il a dit que les installations médicales dans l’état semblent «Ram Bharose» ou à la merci de Dieu. Il a demandé au gouvernement de l’Uttar Pradesh d’améliorer les installations de santé dans les districts et les villages.

La Haute Cour d’Allahabad a demandé au gouvernement de doter les villes des grades B et C d’au moins 20 ambulances; chaque village deux ambulances avec des installations de soins intensifs; installations d’oxygène dans tous les lits des maisons de soins infirmiers; une usine d’oxygène dans les maisons de retraite de plus de 30 lits; et plus de lits de soins intensifs dans toutes les maisons de retraite et hôpitaux. Il a également demandé au gouvernement de l’État d’augmenter les tests et a averti que si les bonnes mesures n’étaient pas prises, la troisième vague serait imminente.

