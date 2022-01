Priyanka Gandhi nie avoir demandé un rapport au Pendjab CM Channi sur la violation de la sécurité du Premier ministre Modi

Priyanka Gandhi que le parti s’est battu pour les droits des personnes dans l’État et a respiré la confiance que le parti améliorera ses performances lors des élections législatives.

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi, a déclaré aujourd’hui qu’elle s’était entretenue avec le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, en sa qualité de collègue et a nié avoir demandé un rapport sur la violation de la sécurité liée au Premier ministre Narendra Modi. La déclaration de Priyanka intervient après que le BJP a allégué qu’un CM assis l’avait informée de l’incident. CM Channi, tout en excluant toute question d’une menace pour la vie du Premier ministre, avait déclaré qu’il avait « informé » la secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi, à ce sujet. La déclaration a conduit à une énorme dispute politique, le BJP remettant en cause le briefing du CM au chef du Congrès.

« Un ministre en chef en exercice informe Priyanka Gandhi Vadra de la sécurité du Premier ministre ! Pourquoi? Quel poste constitutionnel occupe Priyanka et qui doit-elle être tenue au courant de la sécurité du Premier ministre ? Nous sommes fermement convaincus que la famille Gandhi devrait s’exprimer clairement à ce sujet », a déclaré hier le porte-parole du BJP, Sambit Patra.

Réagissant à l’allégation, Priyanka a déclaré à Aaj Tak : « Si le CM m’avait appelé, j’accepterais cette (allégation) car je n’occupe aucun poste constitutionnel. La vérité est que lorsque j’ai vu l’événement se dérouler à la télévision, j’étais inquiet pour notre Premier ministre. Je me demandais si notre gouvernement avait commis une erreur dans sa sécurité. Je parle à Channi ji plusieurs fois comme je parle à mes autres collègues. J’ai appelé Channi jo pour vérifier si tout allait bien, si le PM est complètement sûr. Je l’ai appelé en ma qualité de collègue (saathi). L’allégation selon laquelle je cherche un rapport de sa part est totalement absurde….Modi ji est le premier ministre de l’Inde entière et sa sécurité est très importante. Sa sécurité est primordiale et cela ne devrait pas être politisé. »

Parlant des préparatifs du parti du Congrès pour les scrutins de l’Uttar Pradesh, Priyanka a déclaré qu’elle avait été nommée secrétaire générale du parti avant les scrutins de 2019 et après les scrutins, elle a analysé que le parti était organisationnellement très faible dans l’État. «Nous n’étions pas au pouvoir pendant 30 ans, nous avions des alliances et à cause de cela, nous n’avons pas contesté environ 200-300 sièges à cette époque. Si nous ne contestons pas, le parti, l’organisation ne peut pas devenir forte….Nous avons travaillé en silence pendant environ un an et demi seulement pour renforcer l’organisation. Nous avons essayé d’amener le Congrès dans chaque village… Nous avons maintenant des milliers de travailleurs dans les villages et cela était évident lors des rassemblements de Benaras et de Gorakhpur », a-t-elle déclaré.

Le chef du Congrès a déclaré que le parti s’était battu pour les droits des citoyens de l’État et avait exprimé sa confiance dans le fait que le parti améliorerait ses performances lors des élections législatives.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.