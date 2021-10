L’attaque de Priyanka Gandhi contre le gouvernement concerne les carburants automobiles qui coûtent désormais un tiers de plus que le taux auquel le carburant pour turbines d’aviation (ATF) est vendu aux compagnies aériennes.

La dirigeante du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a fait une fouille lundi au Centre au sujet de la hausse des prix du carburant, affirmant que ce dernier avait promis de faire voyager en avion ceux qui portaient des « chappals hawaïens », mais qu’il a tellement augmenté les prix de l’essence et du diesel qu’il a difficile pour la classe moyenne de se déplacer même par la route.

En taguant un article de presse à ce sujet, Gandhi a tweeté : « Il avait promis que ceux qui portent des « chappals d’Hawaï » (pantoufles) voyageront en avion. Mais le gouvernement BJP a tellement augmenté les prix de l’essence et du diesel qu’il est maintenant devenu difficile pour ceux qui portent des « chappals hawaïens » et la classe moyenne de voyager même par la route. Elle a utilisé le hashtag « BJP lai mehenge din (BJP a apporté des jours chers) » avec son tweet.

Dimanche, les prix de l’essence et du diesel ont été à nouveau augmentés de 35 paises le litre et après cette hausse, le carburant automobile coûtait désormais un tiers de plus que le taux auquel l’ATF est vendu aux compagnies aériennes.

Le prix de l’essence à Delhi a atteint son plus haut niveau de 105,84 Rs le litre et de 111,77 Rs le litre à Mumbai, selon une notification de prix des détaillants de carburant appartenant à l’État. À Mumbai, le diesel coûte désormais Rs 102,52 le litre ; tandis qu’à Delhi, cela coûte Rs 94,57.

L’essence utilisée dans les deux-roues et les voitures coûte désormais 33 % de plus que le prix auquel le carburant pour turbines d’aviation (ATF) est vendu aux compagnies aériennes. L’ATF à Delhi coûte Rs 79 020,16 le kilolitre ou Rs 79 le litre. Tous les chiffres sont ceux de la randonnée de dimanche.

Le Congrès, séparément, a critiqué le gouvernement pour la hausse des prix de l’ATF, affirmant qu’il s’agissait du coût de la «Nouvelle Inde» qui est payé par l’homme du commun.

