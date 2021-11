Priyanka Gandhi rencontre Mayawati et présente ses condoléances à l’occasion du décès de la mère du chef du BSP

Priyanka Gandhi Vadra a rencontré dimanche le supremo du BSP Mayawati et a présenté ses condoléances à l’occasion du décès de la mère de ce dernier, qui a rendu son dernier soupir samedi.

La dirigeante du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a rencontré dimanche le chef du parti Bahujan Samaj, Mayawati, et a présenté ses condoléances à l’occasion du décès de la mère de ce dernier, qui a rendu son dernier soupir samedi.

Ramrati, 92 ans, est décédé hier d’une insuffisance cardiaque dans un hôpital de Delhi. Il y a environ un an, le père de Mayawati, Prabhudayal, était décédé à l’âge de 95 ans.

Mayawati était partie pour Delhi peu après avoir obtenu des informations sur la mort de sa mère. Les derniers sacrements auront lieu dimanche à Delhi, a indiqué le BSP dans un communiqué.

À quelques mois des élections de l’Assemblée dans l’Uttar Pradesh, Mayawati a intensifié la campagne de son parti et envisage un retour au pouvoir après 10 ans.

Elle a annoncé que son parti ne s’allierait à aucun parti politique et s’est dit confiante que son parti obtiendra une « majorité absolue, tout comme nous l’avons obtenu en 2007 ».

Elle a également critiqué le Congrès, ainsi que le BJP et le Parti Samajwadi, accusant de faire de fausses promesses au peuple de l’État.

Pas seulement le BSP, même le Parti Samajwadi et le Congrès ont annoncé qu’ils feraient cavalier seul dans les prochains scrutins de l’Assemblée. Au lieu de cela, les principaux acteurs envisagent des alliances avec de plus petits partis spécifiques à une caste dans l’État.

Les experts politiques, cependant, sont d’avis qu’une opposition éclatée ne fera qu’aider le BJP avec la division des votes anti-BJP. Les trois séries d’enquêtes préalables au scrutin menées par ABP-CVoter ont également prédit une nette majorité pour la NDA dirigée par le BJP dans l’Uttar Pradesh. Cependant, le parti du safran pourrait subir une énorme perte de sièges, ce qui constituera un gain pour le parti Samajwadi.

Lors des élections législatives de 2017, le BJP a remporté une victoire écrasante en remportant 312 sièges à l’Assemblée. Le parti a obtenu une part des voix de 39,67 pour cent dans les élections pour l’Assemblée de 403 membres.

