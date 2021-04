Priyanka Gandhi Vadra annule les tournées de campagne de vote après que son mari Robert Vadra ait été testé positif au COVID-19

Priyanka Gandhi Vadra a souhaité le succès à tous les candidats pour lesquels elle était censée faire campagne.

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, qui devait faire campagne dans l’Assam tout au long de la journée d’aujourd’hui, a dû annuler ses réunions publiques au dernier moment après que son mari, Robert Vadra, ait été testé positif au COVID-19. Bien que Priyanka Gandhi ait été testée négative, elle a déclaré qu’elle s’était isolée par mesure de précaution depuis qu’elle avait été exposée au coronavirus. «Même si j’ai testé négatif hier, les médecins m’ont conseillé de m’isoler pendant quelques jours», a-t-elle déclaré dans un message vidéo.

Priyanka Gandhi Vadra a également déclaré qu’elle annulait son programme de campagne électorale au cours des prochains jours. « Malheureusement, je dois annuler le programme qui était prévu pour moi pour la campagne de l’Assam aujourd’hui et pour le Tamil Nadu demain et le Kerala, après-demain (dimanche) », a-t-elle déclaré.

हाल में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने के चलते मुझे अपना असम दौरा रद्द करना पड़ रहा है। मेरी कल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है मगर डॉक्टरों की सलाह पर मैं अगले कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहूँगी। इस असुविधा के लिए मैं आप सभी से क्षमाप्रार्थी हूँ। मैं कांग्रेस विजय की प्रार्थना करती हूँ pic.twitter.com/B1PlDyR8rc – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 2 avril 2021

Priyanka Gandhi est l’une des principales militantes du parti du Congrès et a mené une campagne intensive dans l’Assam, le Tamil Nadu et le Kerala. Si l’on en croit les informations, elle devrait faire campagne au Bengale occidental après le 6 avril. Si elle reste en forme, elle pourrait faire campagne au Bengale occidental comme prévu.

Priyanka Gandhi Vadra a souhaité le succès à tous les candidats pour lesquels elle était censée faire campagne. «Je voudrais m’excuser auprès de tout le monde de ne pas pouvoir être là. Je souhaite à tous les candidats que j’étais censé faire campagne pour les meilleurs lors des élections. J’espère que vous vous débrouillez tous bien et que le Congrès est victorieux », a-t-elle déclaré.

Plus tôt dans la journée, Priyanka Gandhi Vadra a attaqué la Commission électorale après qu’un EVM utilisé dans les sondages Assam Phase-2 ait été trouvé dans la voiture d’un candidat du BJP. La CE a suspendu quatre fonctionnaires et a ordonné un nouveau scrutin dans cette cabine en particulier, disant que les fonctionnaires avaient pris l’ascenseur dans la voiture après que leur véhicule soit tombé en panne à mi-chemin. Elle a demandé à la CE de fournir une clarification. «Quel scénario! La voiture de la commission électorale est tombée en panne, puis un véhicule y est apparu. Le véhicule s’est avéré être un candidat BJP. La commission électorale innocente a continué à y monter. Cher EC, quel est le problème? Pouvez-vous donner au pays des éclaircissements à ce sujet? Ou devrions-nous tous renoncer à l’équité d’EC? » questionna-t-elle.

La Commission électorale, dans un communiqué, a admis une violation du protocole de transport EVM et a informé que quatre fonctionnaires avaient été placés en suspension pour la violation.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.