Priyanshi Shah rejoint FoxyMoron en tant que directeur créatif (Ouest)

L’agence numérique et créative FoxyMoron a nommé Priyanshi Shah au poste de directeur créatif de West. Dans ce nouveau rôle, Shah dirigera les opérations créatives pour la clientèle de l’agence basée hors de la région et rapportera à Dhruv Warrior, directeur créatif national, FoxyMoron.

Priyanshi Shah possède une combinaison unique et vitale de compétences dont tous les créatifs ont besoin aujourd’hui, a déclaré Dhruv Warrior, directeur créatif national, FoxyMoron. «Elle possède de solides bases en stratégie de création numérique, une compréhension approfondie des plateformes en ligne et, combinées à ses autres compétences en tant qu’écrivain et créatrice, cela fait d’elle un ajout précieux à l’équipe. Elle aura un rôle important à jouer dans le voyage qui attend FoxyMoron », a-t-elle ajouté.

Avec plus de sept ans d’expérience dans le marketing numérique, Priyanshi Shah a travaillé dans plusieurs secteurs tels que la beauté, les produits de grande consommation, le divertissement, la mode, le style de vie et le sport. Elle a conceptualisé et exécuté des campagnes pour des marques telles que Maybelline, HBO India, GoAir, entre autres. Dans son rôle précédent chez FoxyMoron, elle occupait le poste de directrice créative associée. Avant FoxyMoron, Priyanshi Shah était stratège créatif chez By The Gram. Elle a précédemment travaillé avec les agences WatConsult et AER Media. « L’énergie et la culture de FoxyMoron ont toujours été quelque chose que j’apprécie. Avec l’évolution du réseau Zoo Media et de ses sept agences. La réputation de FoxyMoron est déjà synonyme de créativité, d’excellence et d’innovation et je souhaite améliorer cela en travaillant intensivement sur la culture et en favorisant un sentiment d’excellence créative afin que chaque campagne que nous livrons soit la meilleure de sa catégorie », a déclaré Priyanshi Shah.

