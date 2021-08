‘Pro-Choice’ Simone Biles affirme que l’avortement est meilleur que le placement en famille d’accueil ou l’adoption ⋆ 10z viral

La championne olympique de gymnastique Simone Biles est peut-être une légende sur le tapis, mais quand il s’agit de son point de vue sur le droit à la vie des enfants à naître, elle bâcle complètement l’atterrissage.

Dans un récent article sur les réseaux sociaux, Biles a révélé qu’elle est votre démocrate pro-choix typique qui pense que l’avortement est une excellente option, du moins une meilleure option que le placement en famille d’accueil ou l’adoption. Oui, le quadruple médaillé d’or pense que tuer des enfants est mieux que de risquer qu’ils aient une vie moins que pépère.

Bien sûr, les athlètes peuvent s’en tirer sans être les personnes les plus sophistiquées de la planète, mais allez, Simone. Cette prise est DUMB.

Afin d’engager ses 6,9 millions d’abonnés Instagram, Biles a lancé un sondage d'”opinions impopulaires” sur sa page. Elle a demandé à ses fans de lui donner des sujets ou des déclarations controversés et elle les peserait dans les messages suivants. Plusieurs des opinions impopulaires que ses fans ont produites étaient des choses banales comme “Le ketchup est méchant” et “Je déteste les cornichons” et le monde a eu le privilège de voir Biles se battre pour des aliments qui vont bien avec un hamburger. Sucré.

Bien que, comme cela arrive toujours, quelqu’un a en fait mis une déclaration controversée dans la boîte de réception de Biles. Eh bien, c’était controversé pour Simone, au moins. Quelqu’un a écrit: “L’avortement est une erreur”, et l’olympien avait pas mal de choses à dire à ce sujet.

Biles a répondu : « Je sais déjà que cela va déclencher la plus grosse dispute [and I] peut même perdre des abonnés MAIS », a-t-elle commencé. Oh non, on y va. « Je suis très pro-choix. [Y]notre corps[,] votre choix », a-t-elle déclaré. Malheureusement, nos héros sportifs sont rarement nos héros intellectuels ou moraux.

​

En outre, cela est très ironique étant donné que dans une réponse précédente, Biles était d’accord avec la déclaration selon laquelle le vaccin COVID-19 n’étant pas approuvé par la FDA n’est « pas une excuse suffisante » pour que les gens ne le prennent pas. De plus, elle a par la suite averti les personnes qui « ne pouvaient pas garder un masque » ou qui « refusaient d’en porter un » de ne pas « venir » vers elle. Et « mon corps, mon choix ? De toute façon.

Bien sûr, la chose évidente que Biles semble avoir l’habitude de considérer est que l’avortement ne concerne pas seulement la mère et ses choix concernant sa vie, il concerne également la vie d’une autre personne. Donc, elle ne considère pas le droit à la vie du bébé à naître. Du moins, dans ce cas très spécifique de l’avortement. Mais, ensuite, elle s’est retournée et a parlé pour la vie à naître, disant que l’avortement est bon parce que c’est au moins mieux que le placement en famille d’accueil ou l’adoption.

D’accord … ?

“[A]lso pour tout le monde va dire ‘juste le mettre en adoption’ … ce n’est pas si facile [and] venant de quelqu’un dans le système de placement familial FAITES-MOI CONFIANCE. Oh, n’est-ce pas typique. Biles sait ce qui est bon pour des millions de bébés à naître, et les tuer vaut mieux que de les placer en famille d’accueil, apparemment, ou les frais d’adoption.

Elle a continué, “[F]le système de soins oster est cassé [and] C’est dur. [E]spécialement sur les enfants et les jeunes adultes qui vieillissent. Alors, la vie est dure, hein ? Alors, enlevons-le aux personnes qui n’ont pas leur mot à dire ? Simone accepterait-elle que nous éliminions les pauvres et les démunis dans les rues pour soulager leurs souffrances ? Et elle était en famille d’accueil, aurait-elle préféré avorter plutôt que de remporter ses 4 médailles d’or ? Cela lui aurait épargné la douleur d’une famille d’accueil.

Biles n’a apparemment pas aimé le refus qu’elle a reçu, car elle a supprimé le message peu de temps après. Elle devrait juste s’en tenir au retournement.