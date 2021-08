Pro Football Hall of Fame Classe de 2021 : liste complète des intronisés

Certains des joueurs les plus légendaires de l’histoire de la NFL seront intronisés dimanche au Temple de la renommée du football professionnel. La cérémonie d’intronisation de la classe de 2021 met fin à une très grosse semaine pour la NFL et le Temple de la renommée du football professionnel, le match du Temple de la renommée se jouant jeudi et la cérémonie d’intronisation de la classe 2020 ayant lieu samedi soir. La consécration de dimanche commencera à 19 h HE sur ESPN.

La tête d’affiche de la classe est Peyton Manning, qui est considéré comme l’un des 10 meilleurs quarts de l’histoire de la NFL. Il ne faisait aucun doute que Manning allait se rendre à Canton dès sa retraite en 2016, et il attend avec impatience une nuit très émouvante.

“Je suis très touché. Je suis très honoré”, a déclaré Manning à Complex. “Mon père va me présenter, ce dont je suis très excité et honoré qu’il ait accepté l’invitation. Il a eu un si grand impact sur ma carrière de footballeur. Mais je pense que pour revenir à mon point précédent, tous les coéquipiers et entraîneurs et les coéquipiers du lycée et les copains d’université qui vont être là, tout le monde vit dans tout le pays, et les entreprises, les familles et les enfants. Et donc, pour réunir toutes ces personnes qui ont été une partie importante de mon parcours dans le football, je Je suis excité à ce sujet.” Voici la liste complète des intronisés de la promotion 2021.

QB Peyton Manning

(Photo : Andy Lyons / Personnel, .)

Peyton Manning a joué pour les Colts d’Indianapolis de 1998 à 2011 et les Broncos de Denver de 2012 à 2015. Il a mené les deux équipes à deux participations au Super Bowl chacune tout en remportant un titre avec chaque organisation. Manning détenait de nombreux records de la NFL lorsqu’il a pris sa retraite, notamment des verges par la passe en carrière (71 940), des touchés par la passe en carrière (539) et des saisons consécutives avec au moins 25 touchés par la passe (13).

DB Charles Woodson

(Photo : Thearon W. Henderson / Stringer, .)

Charles Woodson a effectué deux passages avec les Raiders d’Oakland (1998-2005, 2013-2015) et un avec les Packers de Green Bay (2006-2012). Il a intercepté au moins une passe au cours de ses 18 saisons et enregistré 65 interceptions au cours de sa carrière, à égalité au cinquième rang de l’histoire de la NFL. Woodson, qui a remporté un Super Bowl avec les Packers et est le co-détenteur du record de la NFL avec 13 touchés défensifs en carrière.

WR Calvin Johnson

(Photo : Gregory Shamus / Stringer, .)

Calvin Johnson n’a joué que neuf saisons avec les Lions de Detroit (2007-2015) mais a eu un impact énorme. Membre de l’équipe de la décennie de la NFL dans les années 2010, Johnson a enregistré 731 réceptions pour 11 619 verges et 83 touchés au cours de sa carrière.

OL Alan Faneca

(Photo : Grant Halverson / Stringer, .)

Alan Faneca a joué pour les Steelers de Pittsburgh de 1998 à 2007 et les Jets de New York de 2008 à 2009. Il a raté de peu un match de sa carrière et a été nommé huit fois dans l’équipe All-Pro. Le vainqueur du Super Bowl a été nommé dans l’équipe All-Decade des années 2000.

John Lynch

(Photo : Andy Lyons / Personnel, .)

Avant de devenir directeur général des 49ers de San Francisco, John Lynch éliminait régulièrement les joueurs offensifs. Il a joué pour les Buccaneers de Tampa Bay de 1993 à 2003 et les Broncos de Denver de 2004 à 2007. Au cours de sa carrière, Lynch a enregistré 26 interceptions, 13 sacs et plus de 1 000 plaqués.

WR Drew Pearson

(Photo : Anthony Neste / Contributeur, .)

Drew Pearson a été membre des Cowboys de Dallas de 1973 à 1983. Signé en tant qu’agent libre non repêché, Pearson a pris sa retraite en tant que leader de tous les temps des Cowboys pour les réceptions (489) et les verges sur réception (7 822). matchs éliminatoires.

Entraîneur Tom Flores

(Photo : Focus On Sport / Contributeur, .)

Tom Flores a été l’entraîneur-chef des Raiders d’Oakland/Los Angeles de 1979 à 1987, puis des Seahawks de Seattle de 1992 à 1994. Il a mené les Raiders à deux victoires au Super Bowl, devenant ainsi le premier entraîneur-chef minoritaire du football professionnel à remporter le grand match.

Bill Nunn – Contributeur

Bill Nunn pic.twitter.com/EHOuIdgDDK – Ross McCorkle (@Ross_McCorkle) 7 août 2021

Bill Nunn a travaillé comme éclaireur pour les Steelers de Pittsburgh de 1968 à 2014. Responsable de trouver des joueurs talentueux tels que John Stallworth, Mel Blount et Jack Lambert, Nunn a aidé les Steelers à remporter six Super Bowls pendant son séjour avec l’équipe. Il est déjà membre du Back College Football Hall of Fame et du Pittsburgh Pro Football Hall of Fame.

