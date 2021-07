Pro: L’industrie de la crypto pourrait bénéficier de la récente interdiction de TikTok

Le vendredi 9 juillet, TikTok a annoncé qu’il était désormais illégal de promouvoir des produits et services financiers à l’échelle mondiale conformément à la politique de contenu de marque de la plate-forme. TikTok n’accepte plus les crypto-monnaies, l’échange de devises, le prêt et la gestion d’actifs monétaires, les cartes de crédit, les prêts, les services d’achat immédiat et de paiement ultérieur, les cartes prépayées et les plateformes de débit et de trading. Selon les experts, l’approche d’application de la politique de la plate-forme pour identifier et supprimer rapidement le contenu interdit sera le véritable test.

Ce que les experts ont à dire

Nous avons discuté avec les experts Oleg Bevz, directeur marketing chez Blockster, et Tatyana Shpakovych, chef de produit chez Blockster, un réseau social complet dédié aux communautés crypto et blockchain, de l’interdiction de la crypto-monnaie.

Oleg bevz

Oleg Bevz est persuadé que l’industrie de la cryptographie ne peut que bénéficier de cette interdiction. C’est une industrie en croissance rapide et le nombre de personnes et d’entreprises qui s’intéressent aux crypto-monnaies ne cesse d’augmenter. L’industrie conduira son propre développement en réinvestissant des ressources, surtout si les marchés traditionnels continuent de rejeter les crypto-monnaies. Il ajouta:

« TikTok interdisant les publicités liées à la cryptographie ne semble pas du tout surprenant. Cela prouve encore une fois que malgré une adoption croissante, un certain nombre d’entreprises traditionnelles rejettent toujours les crypto-monnaies. Les entreprises traditionnelles avec une approche commerciale plus conservatrice essaient de rester en dehors du changement et des choses qu’elles ne peuvent pas contrôler entièrement, dans ce cas les crypto-monnaies, qui sont indûment liées à la fraude et aux activités criminelles dans de nombreux esprits.

Tatiana Shpakovych

Tatyana Shpakovych dit que compte tenu de la myriade de techniques que TikTok a pour rendre les projets, les services et les produits viraux, le point de vente doit être conscient de la façon dont les escroqueries financières sont devenues courantes. Elle note que la nouvelle interdiction s’applique à de nombreux services et produits financiers, pas seulement aux crypto-monnaies. Un résultat malheureux de ceci est que même les entreprises légitimes ne peuvent pas annoncer leurs services maintenant. Elle dit,

“À mon avis, ce serait une meilleure option de ne pas éliminer complètement la possibilité de publicité pour ces industries, mais de développer des mécanismes de vérification plus sophistiqués et éventuellement d’introduire une modération plus complète.”

De cette façon, les utilisateurs auraient un accès garanti à un contenu sécurisé, tandis que les sociétés financières continueraient de profiter de la portée mondiale de TikTok.

