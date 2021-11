Dans une nouvelle interview avec Souled Out Media, SOURIRE ÂME VIDE guitariste et chanteur Sean Danielsen a été interrogé sur les thèmes lyriques couverts par le groupe récemment sorti « Pillot noir » album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’essaie toujours d’écrire sur ce que je vois. Les vieilles écritures sur les relations, encore et encore, pour moi, sont juste un peu ennuyeuses. Je préfère écrire sur les problèmes pertinents qui se produisent autour de nous et sur ce que Je vois dans le monde.

« Tout le truc du ‘boulet noir’ est juste… J’ai fait mes propres études et recherches, je suppose que vous pourriez l’appeler, pendant longtemps – au moins une décennie. Essayer de comprendre comment le monde fonctionne vraiment, fonctionne vraiment, qui a vraiment le contrôle et ce que ces gens veulent vraiment, ce qui est, pour moi, une question que tout le monde devrait se poser et tout le monde devrait essayer d’aller au fond des choses. Parce que ce qui vous est présenté dans les nouvelles par nos dirigeants, par la culture pop, ce n’est pas la vérité.

« J’ai creusé moi-même et creusé des millions de terriers de lapin au cours de la dernière décennie et plus, et j’ai été guillemet rouge pendant un bon moment », a-t-il poursuivi, faisant référence à un terme Internet courant pour ceux qui changent. leurs opinions politiques à droite. « Et dernièrement, il me semble que tout devient si incontrôlable que j’ai l’impression qu’à un moment donné, j’avais beaucoup d’espoir, et que cet espoir s’est transformé en une sorte de lâcher prise, en acceptant simplement que nous pourrions bien être complètement foutu. ‘Pillot noir’ le titre vient de là. La «pilule noire» est en quelque sorte la catastrophe de notre situation actuelle. Et j’ai juste pensé que c’était plutôt drôle et approprié, alors je suis parti avec ça. J’aime me divertir avec mon propre art à ce stade. »

Sean a ajouté: « Nous vivons à une époque qui n’a pas l’air si bonne. Les choses semblent assez sombres. J’aimerais qu’il y ait quelque chose à venir et changer le cap sur lequel nous sommes, mais j’ai l’impression que cela prendrait un beaucoup de gens creusent et se renseignent sur les choses dont je parle, et cela demande beaucoup d’initiative, de travail acharné et de temps. Et je ne vois tout simplement pas les gens le faire à ce stade. Je vois les réactions que je reçois en ligne quand je dis simplement : » Hé, la liberté médicale est importante. Vous ne devriez pas laisser le gouvernement injecter de force quelque chose que vous ne comprenez pas dans votre corps. » Et puis les gens me détestent pour ça. À ce stade, j’ai l’impression que certaines personnes sont tout simplement trop perdues pour même raisonner.

« Ces personnes ne se rendent-elles pas compte que si vous autorisez le gouvernement à imposer une injection, ils ne s’arrêteront pas à cette situation. L’ère du coronavirus dans laquelle nous vivons, ce ne serait pas la fin de cela; vous définissez un précédent pour l’avenir. Et Big Pharma a voulu imposer un schéma vaccinal pour les adultes depuis très, très longtemps. Et Big Pharma et tous les politiciens et les personnes qui contrôlent dans les coulisses sont tous au lit ensemble. Vous avez de remettre en question les motivations ici. Et ces gens qui sont tout au sujet de – ils sont si pleins de peur, exigeant que tout le monde reçoive le vaccin pour les protéger alors que, je veux dire, vraiment, le vaccin devrait les protéger s’ils y croient. Ils sont ne réalisant pas que le pendule oscille quand il s’agit de pouvoir. Et que se passe-t-il dans quelques années quand quelqu’un au pouvoir que vous n’aimez pas, et qu’il essaie de le faire, ou qu’il vous oblige à recevoir une injection que maintenant vous remettez en question. Ce sont les libertés que nous ne ed de se rassembler pour se battre pour; c’est quelque chose qui est vraiment important, peu importe de quel côté de l’allée politique vous vous trouvez ou peu importe qui vous êtes, quelle est votre origine — cela n’a pas d’importance. Nous devrions nous rassembler sur le fait que nous devrions contrôler ce qui est mis dans notre propre corps. Et le fait que tant de gens me détestent pour avoir dit ça…

« Je n’essaie pas de pousser la politique dans la gorge de qui que ce soit », Danielsen insisté. « Je dis juste que la liberté est importante; nous devrions la défendre. Et les gens me détestent pour cela. Donc, pour moi, c’est un mauvais signe pour l’avenir. C’est assez sombre. votre question initiale — les paroles de ce nouvel album de ‘Black Pilly’ abordent un peu ces sujets. C’est en quelque sorte un thème sur l’enregistrement. «

En août dernier, Danielsen a publié une déclaration via les médias sociaux dans laquelle il a expliqué qu’il annulait quelques-uns des SOURIRE ÂME VIDEdes spectacles précédemment réservés parce que les salles de concert en question nécessitaient un vaccin COVID-19 pour les fans. Un certain nombre de bars et de clubs ont adopté le nouveau protocole parce que les propriétaires affirment que l’industrie de la musique et les artistes exigent un environnement sûr pour se produire. À l’époque, Sean a déclaré qu’il supprimait les dates parce que « Je défends à 100% la liberté, et la liberté médicale est particulièrement importante pour moi. Je pense que vous devriez vous faire vacciner si vous le voulez, mais ne devriez pas avoir à le faire si vous ne le faites pas. je n’en veux pas. »

Plus de 222 millions d’Américains ont reçu au moins une dose de vaccin COVID-19 et plus de 193 millions sont entièrement vaccinés. Plus de la moitié de la population mondiale a également reçu une injection.

Un passeport vaccinal est un document physique ou numérique qui indique si une personne est complètement vaccinée contre le COVID-19. Les critiques disent que de tels passeports sont une violation de la vie privée et un exemple de dépassement du gouvernement. Pendant ce temps, les partisans soulignent que la loi fédérale sur l’immigration exige déjà que les immigrants fournissent une preuve de leur statut de vaccination pour plusieurs maladies.

Il existe de nombreux précédents pour devoir présenter une preuve de vaccination, que ce soit pour le travail ou les voyages. Depuis un siècle, presque toutes les écoles des États-Unis exigent une preuve de vaccination pour que les étudiants s’inscrivent. Des dizaines de pays à travers le monde ont besoin d’une « Carte contre la fièvre jaune » pour entrer à leurs frontières.

Les partisans des passeports vaccinaux, y compris plusieurs musiciens de heavy metal de premier plan, les ont présentés comme l’un des moyens les plus efficaces de rouvrir l’économie du pays de manière sûre.

Un certain nombre d’artistes de hard rock et de heavy metal ont annulé des spectacles ou des tournées entières alors que l’industrie du concert repense son approche des spectacles en direct tandis que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale.

Alors que les vaccins sont exceptionnellement efficaces pour prévenir les décès et les maladies graves dus au coronavirus et à ses variantes connues, certains sont loin d’être infaillibles pour prévenir complètement l’infection.

La plupart des personnes atteintes d’infections dites « révolutionnaires » sont asymptomatiques.

Selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), des études cliniques à grande échelle ont révélé que la vaccination contre le COVID-19 empêchait la plupart des gens de contracter le COVID-19. La recherche fournit également des preuves croissantes que les vaccins à ARNm COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna) offrent une protection similaire dans des conditions réelles. Bien que ces vaccins soient efficaces, aucun vaccin ne prévient la maladie à 100 % du temps. Pour tout vaccin, il existe des cas de percée.