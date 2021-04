Pro Music Rights fournit une mise à jour sur les règlements de plusieurs millions de dollars

L’organisation des droits d’exécution (PRO) Pro Music Rights basée en Floride a fourni des mises à jour officielles sur une paire de règlements de haut niveau qu’elle a finalisés en décembre 2020, avec une société chinoise de cannabis médical, China Food and Beverage Company, ainsi que avec une société similaire, Net Savings Link (NSAV Holding).

Pro Music Rights (PMR) a divulgué les mises à jour dans une version officielle, qui a été partagée avec Digital Music News. Et pour récapituler, un tribunal de Floride a ordonné aux entreprises de payer plus d’un million de dollars chacune en dommages-intérêts à PMR, et un individu nommé James Tilton, qui a fondé China Food and Beverage en 1995 et dirige la NSAV depuis 2015, selon son profil LinkedIn, a signé. sur les accords correspondants.

Mais la part du lion des règlements – totalisant 662 millions de dollars – devait découler d’options d’achat étendues aux entreprises, ont révélé des documents juridiques. Plus précisément, NSAV et China Food and Beverage ont eu la possibilité d’acheter «en tout et non en partie» une participation de 20% à la fois dans Pro Music Rights Distribution, LLC – qui est distincte de Pro Music Rights PRO – et Sosa Music, un label indépendant qui appartient également à Jake Noch.

Net Savings Link et China Food and Beverage ont indiqué dans leurs propres communiqués qu’ils avaient l’intention «d’achever l’exercice des options sous peu». Bien sûr, des questions se sont posées dès le départ sur la manière dont les entités allaient faire face à la somme massive, et les nuances de leur différend initial de licence avec PMR (et, par conséquent, l’étendue de la relation professionnelle entre les parties) restent floues.

Maintenant, comme mentionné initialement, Pro Music Rights a fourni une mise à jour officielle sur l’état des colonies.

En termes de l’accord avec Net Savings Link, PMR et Noch estiment que les représentants de la société (un Stephen Jacob Posner, en plus du Tilton susmentionné) ont fait «des déclarations frauduleuses», selon le message d’annonce. Par conséquent, PMR a l’intention de «déterminer sa responsabilité personnelle» pour les fausses déclarations et en tant que garants du billet à ordre de 487 millions de dollars que Net Savings Link a émis dans le cadre du règlement susmentionné.

De plus, PMR «évalue ses options» en ce qui concerne China Food and Beverage, qui a annoncé qu’elle ferait défaut sur son propre billet à ordre de 176 millions de dollars en omettant d’effectuer un premier paiement d’intérêt trimestriel d’ici demain, le 31 mars.

Abordant les développements dans une déclaration, le fondateur et PDG de Pro Music Rights, Jake Noch, a déclaré: «Bien que nous soyons déçus, nous examinons actuellement avec un conseiller juridique toutes les options et recours potentiels et poursuivrons activement le recouvrement de toutes les obligations et paiements avec respect. à ces accords et notes. »

Pro Music Rights se prépare à arriver sur le marché boursier avec une cotation directe, et la semaine dernière, Spotify a réglé un procès pour violation du droit d’auteur d’un milliard de dollars qui a été introduit par Pro Music Rights et Sosa Entertainment.

