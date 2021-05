Pro Music Rights, Spotify règle officiellement des années de bataille juridique

Fin mars, Digital Music News a été le premier à annoncer que Spotify avait réglé le procès pour violation du droit d’auteur d’un milliard de dollars intenté contre lui par le label indépendant Sosa Entertainment et l’organisation de droits d’exécution Pro Music Rights. Maintenant, le tribunal a officiellement conclu le règlement.

La confrontation juridique sous-jacente a commencé en novembre 2019, lorsque Pro Music Rights (PMR) et Sosa (qui appartiennent tous deux à Jake Noch) ont accusé le service de streaming musical basé à Stockholm de ne pas avoir payé de redevances pour 550 millions de flux.

Calculé sur la base de l’analyse très citée de DMN du taux de rémunération par flux de Spotify, de 0,003 USD à 0,005 USD, pour la plupart des artistes, ces pièces auraient généré entre 1,65 million de dollars et 2,75 millions de dollars. Cependant, les dommages-intérêts demandés dans l’affaire englobaient beaucoup plus que le prétendu non-paiement de redevances, une fois de plus, comme l’a indiqué PMR dans la plainte selon laquelle Spotify avait retiré ses pistes «pour des raisons anticoncurrentielles».

Spotify a nié les allégations et a renvoyé le feu avec une contre-poursuite fermement formulée, alléguant que Noch, Pro Music Rights et Sosa s’étaient livrés à «une campagne pluriannuelle de fraude et de harcèlement», Noch étant censé organiser un système pour «générer artificiellement des centaines de des millions de flux frauduleux sur les chansons qu’il avait semées. »

Puis, en janvier de cette année, les parties impliquées ont conjointement demandé un séjour de 60 jours afin de travailler à un éventuel règlement. Ce sursis a expiré sans mot d’un accord, cependant, et il est apparu pendant un certain temps que la confrontation dans la salle d’audience se poursuivrait.

Mais comme initialement mentionné, Spotify et Pro Music Rights ont soumis fin mars un avis de règlement, précisant à l’époque qu’ils prévoyaient «de déposer leur stipulation conjointe pour le rejet de cette affaire, avec préjudice, au plus tard le vendredi dernier, mai. 7ème.

De plus, alors que Spotify a choisi de ne pas commenter publiquement le développement, Jake Noch a relayé dans une déclaration qui a été fournie à Digital Music News: «Spotify est un DSP très pro-musique et ils respectent et compensent tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle de manière adéquate et équitable. Nous sommes très heureux d’avoir une relation à long terme et continue avec eux.

Les nuances du compromis n’ont pas été révélées dans le dépôt de mars ou dans l’avis de jugement, mais selon ce dernier, l’affaire a été rejetée avec préjudice «quant à Jake P. Noch, Spotify AB et Spotify USA, et sans préjudice comme à Spotify Limited et Spotify Technology SA »

Et vers la conclusion de mars, Pro Music Rights, qui a l'intention d'arriver sur le marché boursier avec une cotation directe de style Spotify, a fourni des mises à jour officielles sur une paire d'accords de règlement de plusieurs millions de dollars qu'il a finalisés en décembre 2020.

