Probablement la meilleure course que j’ai jamais eue avec Williams

George Russell était ravi de sa performance au Grand Prix de France où il a terminé 12e, la décrivant comme « probablement la meilleure course » qu’il a eue avec Williams.

Après s’être qualifié 14e, Russell a tenu bon tout au long de la course après s’être remis d’un mauvais départ, terminant 12e au mérite dans une course où les 20 pilotes ont vu le drapeau à damier.

Jusqu’à présent, la campagne a été frustrante pour le champion de Formule 2 2018, qui n’a pas eu de voiture suffisamment compétitive pour concourir régulièrement.

Cependant, il a continué à impressionner en qualifications, sortant de la Q1 à chaque week-end de course jusqu’à présent, et a été clairement encouragé d’avoir eu l’opportunité de montrer ce qu’il peut faire dans des conditions de course.

“C’était un très bon après-midi”, a-t-il déclaré. « Nous avons fait quelques dépassements, dont Tsunoda en piste, et avons également réussi à terminer devant Ocon et les Alfa Romeo.

« Les conditions étaient difficiles et il était difficile de maintenir la température dans les pneus sans trop de grainage, mais la voiture se sentait bien et nous avons fait en sorte que la stratégie fonctionne très bien.

“Terminer 12e au mérite est une grande réussite et j’irais jusqu’à dire que c’est probablement la meilleure course que j’ai jamais eue avec l’équipe.”

Le responsable des performances des véhicules de Williams, Dave Robson, a fait écho aux paroles de Russell, qualifiant la finition P12 du Britannique d’« excellent résultat ».

“George a juste pu enfiler l’aiguille et garder les pneus tout au long du relais, terminant une P12 bien méritée après un excellent dépassement sur Tsunoda”, a-t-il ajouté.

“Atteindre cette position sans abandon et après un premier tour difficile, est un excellent résultat pour l’équipe et témoigne de beaucoup de travail acharné dans les coulisses, à la fois sur la piste et à Grove.”

La Formule 1 est de retour ce week-end pour le Grand Prix de Styrie au Red Bull Ring en Autriche.