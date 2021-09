ProbablyMonsters a levé 200 millions de dollars de financement

La société de jeux ProbablyMonsters a annoncé avoir clôturé un tour de table de 200 millions de dollars.

Dans un communiqué, la société a déclaré qu’il s’agissait d’un tour de financement de série A qui donnait aux bailleurs de fonds des actions privilégiées. La société avait précédemment levé 18,8 millions de dollars dans une série A privée en juillet 2019.

Cette dernière série d’investissements permettra apparemment à ProbablyMonsters “d’évoluer et de grandir”. Il était dirigé par LKCM Headwater Investments.

“Dans le cadre de notre croissance, nous sommes désormais en sécurité au-delà de tout projet de jeu triple A, offrant de manière prévisible à nos équipes des carrières de jeu stables, gratifiantes sur le plan créatif et durables”, a déclaré le PDG et fondateur de ProbablyMonsters, Harold Ryan (photo).

“Notre objectif est de faire de ProbablyMonsters un foyer où les développeurs visionnaires peuvent construire une carrière significative, s’épanouir dans une culture positive et offrir des expériences incroyables à des générations de joueurs à travers le monde.”

ProbablyMonsters a été fondée en 2016 par l’ancien PDG de Bungie, Ryan. Il s’agit d’une nouvelle organisation qui agit comme une société faîtière pour deux nouveaux développeurs, Cauldron Studios et Firewalk.

