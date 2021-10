Probellum prend forme – AS.com

Un nouveau promoteur arrive à la boxe avec force. Ça couve depuis des mois, mais fin septembre ça commence à être vu sur les réseaux sociaux et depuis début octobre ça ne cesse d’annoncer des signatures ou des alliances stratégiques. Probellum a l’air bien. Vous devez le démontrer en organisant un événement et en ayant une continuité, mais les points maîtres sont souhaitables. Richard Schaefer, Celui qui était PDG de Golden Boy à ses débuts est le leader de ce projet. Il s’est entouré de personnes d’expérience, puisque ses principaux soutiens sont Harrison Whitman, conseiller pendant cinq ans chez Top Rank, et Éric Winter, Ancien directeur (en ce qui concerne les médias) de l’UFC et de Yahoo Sports.

Le principal attrait de Probellum est qu’il prétend faire un produit très global. « Nous allons organiser nos propres événements, mais cela ne nous dérangerait pas d’être co-promoteurs. Nous voulons nous assurer que les combats dont ce sport a besoin se produisent. Nous voulons travailler avec tous les promoteurs et entraîneurs. Nous nous concentrons sur la promotion et l’amélioration des marchés qui ont été négligés ces derniers temps. La boxe est un sport mondial et c’est une entreprise mondiale« , a souligné Schaefer dans une interview sur ESPN. Il y a également révélé que ils s’attendent à avoir 100 événements au cours de leur première année et qu’entre 80 et 90 % des spectacles se dérouleront en dehors des États-Unis. De plus, ils créeront une plateforme pour offrir et promouvoir leur produit à travers le monde (similaire à l’UFC avec le Fight Pass).

Les mots, pour l’instant, ne se sont pas arrêtés là. Ils ont annoncé des partenariats avec plusieurs promoteurs à travers le monde. En Espagne, par exemple, ils ont trouvé un accord avec Maravillabox. Mais ils ne vivront pas seulement de ces alliances. Ils ont signé des boxeurs, mettant en avant le champion du monde Nonito Donaire et d’anciens champions du monde Régis Prograis, Badou Jack ou Ricky Burns. Ils ont également annoncé leur premier grand événement. Ce sera le 11 décembre à Dubaï ou au Royaume-Uni. Ce spectacle se clôturera, après avoir remporté l’enchère, avec la défense de la Coupe du monde WBO du coq de John Riel Casimero, qui affrontera Paul Butler.