Problème cardiaque : un ancien footballeur demande une enquête sur une maladie mystérieuse | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’ancien footballeur Matt Le Tissier a admis avoir du mal à comprendre les rapports croissants de joueurs de football souffrant de problèmes cardiaques et a demandé « quelques réponses » après que les cas aient « explosé ». Lors des derniers championnats d’Europe, l’ancienne star de Tottenham et du Danemark, Christian Eriksen, s’est effondré sur le terrain après avoir subi un arrêt cardiaque et devrait maintenant reprendre sa carrière avec un défibrillateur cardiaque implanté. La légende de Manchester City, Sergio Aguero, a annoncé qu’il raccrocherait après avoir reçu un diagnostic d’arythmie cardiaque à la suite d’un match avec Barcelone au cours duquel il a éprouvé de graves difficultés respiratoires.

La nouvelle a éclaté cette semaine que le défenseur central de Manchester United Victor Lindelof portait un moniteur cardiaque après avoir été contraint de se retirer contre Norwich en raison de difficultés respiratoires samedi dernier.

Les trois n’avaient jamais rencontré de problèmes avant de se faire vacciner, ce qui a incité M. Le Tissier à demander une enquête sur les effets potentiels du jab sur les footballeurs.

L’homme d’un club, Le Tissier, a souligné qu’il n’avait « jamais une seule fois » vu un joueur souffrir de complications cardiaques au cours d’une longue carrière de 17 ans s’étalant sur deux décennies, alors qu’il exhortait les autorités à mener une enquête à ce sujet.

S’adressant à GB News, Le Tissier a déclaré : « Cela a été très préoccupant pour moi de regarder le sport que j’aime et que j’ai pratiqué pendant 17 ans.

« Et ça m’a beaucoup inquiété que pendant tout ce temps, je n’ai jamais vu un footballeur quitter le terrain à cause de problèmes cardiaques.

« Maintenant, je suis désolé, mais si quelqu’un peut regarder ce qui se passe actuellement dans le monde du sport et dire qu’il est normal que toutes ces personnes aient des problèmes cardiaques lors des matchs de football, de cricket, de basket-ball, dans tout sport que vous souhaitez.

« Le nombre de personnes qui souffrent monte en flèche.

«Et je demanderais une enquête car cela pourrait ne pas avoir à voir avec le vaccin.

Dans une interview exclusive avec le Daily Mail, il a déclaré: « Il est inquiétant qu’il y ait soudainement tout un tas de jeunes hommes qui sont censés incarner le segment le plus sain de notre société qui subit soudainement des problèmes cardiaques.

« Y a-t-il un problème ? Ces personnes sont-elles testées correctement ? Le jeu le fait-il ? Y a-t-il quelque chose dans l’air pour provoquer une augmentation ? Je garde l’esprit ouvert. Mon sentiment est qu’il s’agit probablement d’un groupe statistique plutôt que quelque chose à la hausse.

« Tout le monde saute à la conclusion qu’elle est liée à Covid ou, pire encore, que la myocardite liée au vaccin peut être responsable de cette série de problèmes cardiaques que nous voyons chez les joueurs de football. »

Le professeur Sharma a ajouté: « Je peux vous dire maintenant que l’arrestation d’Eriksen n’avait rien à voir avec Covid ou le vaccin, ni la peur cardiaque d’Aguero, ni les problèmes de Fleck ou de Wyke.

« De toute évidence, nous nous sommes occupés de certains de ces joueurs dans le passé via le programme de dépistage du football. Aguero a joué dans notre pays pendant si longtemps et vient tout juste de déménager en Espagne, vous avez donc une bonne idée de ce à quoi ressemblaient leurs tests. avant que cela ne se produise.

« En tant que personne qui sait ce qui est réellement arrivé à certaines de ces personnes et les maladies qui les ont affectées, je peux vous dire que je ne pense pas que ce soit lié au football, juste de la malchance. C’est juste cette année que nous en avons eu quelques-uns de ces événements. »