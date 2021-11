Problème d’Angela Merkel : Scholz humilié alors que seulement 11% des Allemands s’attendent à ce qu’il fasse mieux | Monde | Nouvelles

Une majorité de citoyens allemands ne s’attendent pas à ce que le nouveau chancelier, Olaf Scholz, fasse un meilleur travail que le titulaire. Si M. Scholz était effectivement élu chancelier après ses pourparlers de coalition avec le FDP et les Verts, seuls 11 % des Allemands s’attendent à ce qu’il fasse un meilleur travail de gouvernement que sa prédécesseur Angela Merkel.

C’est le résultat d’une enquête réalisée par l’institut d’études d’opinion Forsa pour le baromètre des tendances RTL.

D’un autre côté, 20% des personnes interrogées s’attendent à ce que le politicien du SPD fasse un travail pire que l’ancien chef de gouvernement de la CDU. La grande majorité des répondants (64 %) supposent qu’il y aura peu de différence.

Ce n’est pas vraiment surprenant – après tout, Scholz fait partie du cabinet Merkel depuis 2018 et est son adjoint.

Même parmi ses propres partisans, les attentes vis-à-vis de l’éventuel futur chancelier ne sont pas très élevées : seuls 19 % des partisans du SPD attendent un meilleur travail gouvernemental de M. Scholz que de Mme Merkel, 6 % disent le contraire.

La grande majorité, 71 pour cent, ne s’attend pas à une différence.

Les partisans de l’Union voient naturellement cela de manière plus critique, après tout, la CDU et la CSU seraient dans l’opposition dans une coalition aux feux de circulation composée du SPD, des Verts et du FDP : seuls huit pour cent de ce groupe s’attendent à ce que Scholz fasse un meilleur travail, 34 pour cent faire pire et 55 % à faire un travail gouvernemental tout aussi bon.

Les attentes des partisans des possibles partenaires de coalition du SPD se ressemblent plus ou moins. 11 (Verts) et neuf (FDP) pour cent s’attendent à un meilleur travail, 15 (Verts) et 26 (FDP) pour cent s’attendent à ce qu’il fasse un pire travail. 69 et 61 % ne s’attendent à aucune différence majeure par rapport au gouvernement Merkel.

Fait intéressant, les attentes des partisans de l’AfD ne diffèrent pas beaucoup de celles des partis des feux de circulation : 11 % d’entre eux s’attendent à un meilleur travail gouvernemental d’un chancelier du SPD, 15 % le contraire. 67 pour cent ont dit ni l’un ni l’autre.

M. Scholz a déclaré jeudi que les recettes fiscales de l’Allemagne meilleures que prévu et les pourparlers qui ont eu lieu jusqu’à présent entre les trois partis travaillant pour former un nouveau gouvernement ont augmenté les chances de sceller un accord de coalition ce mois-ci.

« Il y a beaucoup de marge de manœuvre (dans le budget) qui est même devenue un peu plus grande », a déclaré M. Scholz lors de la présentation des estimations actualisées des recettes fiscales du gouvernement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que les partis surmontent plus facilement les divergences politiques et scellent un accord de coalition avant la fin du mois, M. Scholz a déclaré qu’il était confiant depuis le début et que cette confiance était devenue encore plus forte maintenant.

L’institut de sondage Forsa a interrogé 1 001 personnes entre le 11 et le 12 novembre. La marge d’erreur est de +/- trois pour cent.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg