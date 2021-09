Problème d’approvisionnement en vaccins contre la grippe alors que les rendez-vous du NHS sont annulés | Royaume-Uni | Nouvelles

Seqirus, le fabricant de vaccins, a informé des chirurgies en Angleterre les avertissant de la possibilité qu’ils aient à réorganiser les rendez-vous réservés car ils font face à une pénurie de jabs. La société a déclaré: “Nous aimerions vous informer qu’en raison de problèmes de fret routier imprévus, votre livraison prévue sera retardée d’une à deux semaines.”

On pense que les chirurgies ont déjà commencé à contacter les patients pour leur demander de reporter leurs rendez-vous.

Le métro a signalé que les chirurgies ne donnent pas aux patients la possibilité de reprogrammer.

Seqirus a ajouté : « Nous réalisons que ce changement malheureux pourrait vous obliger à reporter les cliniques de vaccination contre la grippe prévues et aimerions vous rassurer que nous travaillons dur pour vous permettre de planifier avec certitude.

“Veuillez ne pas réserver de cliniques avant d’avoir reçu [a] bon de livraison de notre part [a week before planned delivery].”

Un porte-parole de Seqirus a déclaré : « Nous ne pouvions pas anticiper certains défis liés au transport.

« Ceux-ci ont ensuite entraîné un retard d’une à deux semaines des vaccins pour nos clients.

“Nous travaillons dur pour résoudre ce problème.”

La chirurgie du cabinet médical Heaton Mersey à Stockport a déjà commencé à annuler des rendez-vous.

La chirurgie a envoyé un message aux patients disant : « Rendez-vous pour le vaccin contre la grippe annulé ! Nous venons d’être informés que toutes les livraisons de grippe à travers le Royaume-Uni seront retardées, sans date ferme pour laquelle nous pouvons nous attendre à une livraison.

“Nous devons donc annuler votre rendez-vous jusqu’à ce que nous recevions la confirmation d’une nouvelle date de livraison.”

Il est actuellement difficile de savoir si l’Écosse, le Pays de Galles ou l’Irlande du Nord sont également concernés.

Le Dr Richard Vautrey, président du comité des médecins généralistes de la British Medical Association, a déclaré : « Ce problème est susceptible d’affecter une proportion importante de cabinets et d’avoir un impact sérieux à la fois sur la charge de travail du cabinet et, surtout, sur les patients.

« De nombreux cabinets auront passé les derniers jours et semaines à planifier méticuleusement leur programme de vaccination contre la grippe, invitant et réservant les patients pour leurs vaccins, pour devoir maintenant tous les contacter à nouveau pour annuler ou reporter des rendez-vous. »

Les annulations provoqueraient “une anxiété inutile pour les patients qui voudront être protégés avant l’hiver”, a ajouté le Dr Vautrey.

Les ministres n’ont pas encore décidé si le déploiement du vaccin contre la grippe de cette année sera également utilisé pour administrer des vaccins de rappel Covid aux groupes vulnérables.

Selon le Guardian, les experts ont averti qu’il pourrait y avoir jusqu’à 50 % de grippe en plus cet hiver que d’habitude.

Plus à venir…

Le Dr Gary Howsam, vice-président du Royal College of GPs, a ajouté : « Ce sont des nouvelles que nous ne voulions vraiment pas entendre.

“Avec plus de 36 millions de personnes éligibles au vaccin contre la grippe sur le NHS cette année, les médecins généralistes ont besoin que la chaîne d’approvisionnement fonctionne comme sur des roulettes.

« Il est essentiel que le plus de personnes possible dans les groupes à risque se fassent vacciner le plus tôt possible dans la saison de la grippe.

« Un retard de quelques semaines aura un impact important sur les cabinets et leurs patients. »