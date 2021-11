Problème de Barcelone alors qu’une faiblesse majeure menace le transfert de Raheem Sterling

Les perspectives de Raheem Sterling d’obtenir un transfert à Barcelone dans la fenêtre de janvier ont subi un coup dur potentiel.

La signature de Jack Grealish a vu le joueur de 26 ans marginalisé par Pep Guardiola cette saison. D’être un choix automatique, Sterling n’a commencé que trois matchs de Premier League ce trimestre, avec neuf sorties au total. L’ailier a reçu le feu vert pour commencer une seule fois en Ligue des champions, avec trois autres apparitions sur le banc.

On est loin de ses six saisons précédentes avec les Citizens. Il était un titulaire régulier et a marqué 79 buts de haut niveau pour les géants d’Etihad. Ainsi, un rapport de la semaine dernière suggérait City avait placé un chiffre lowball sur sa tête était-il d’obtenir un déménagement.

Cela a, naturellement, attiré l’attention d’une série de prétendants. On dit depuis longtemps qu’Arsenal est enthousiaste, mais il semble que ce soit Barcelone qui mène la charge.

En effet, des rapports ce week-end ont affirmé que Sterling avait déménagé en Catalogne, son objectif n ° 1. Ainsi, le Daily Mail a rapporté que Sterling était prêt à pousser Guardiola à le laisser partir si son temps de jeu n’augmentait pas au cours des semaines à venir.

Cependant, un grand aveu du Sport de lundi affirme que les espoirs de Barcelone de débarquer Sterling semblent terminés avant d’avoir commencé.

Ils déclarent que Barcelone suit Sterling depuis des mois et était en pourparlers avec City au sujet d’un accord cet été. Il est indiqué que Guardiola avait donné à Sterling la permission de déménager, mais seulement si un accord pour Harry Kane était d’abord conclu.

Mais avec l’échec de City à conclure un accord avec Tottenham pour le capitaine anglais, les espoirs du Barça en matière de Sterling ont également pris fin.

Ils restent cependant très sur ses traces, le nouveau manager Xavi étant un fan confirmé.

Cependant, avec des finances toujours extrêmement serrées au Camp Nou, Sport affirme n’avoir qu’un seul moyen de financer un accord. À cette fin, ils déclarent qu’ils ne peuvent offrir à Sterling qu’un prêt de six mois à la Catalogne.

Et en raison de leur situation financière périlleuse, ils seraient incapables de s’engager dans l’accord « d’obligation d’achat » recherché par City.

Sport écrit: « Le Barça n’est prêt à négocier un transfert avec une option d’achat obligatoire que jusqu’en juin. En fonction des performances du footballeur, le club pourrait exercer cette option qui serait supérieure à 50 millions d’euros.’

Comme indiqué, ils chercheraient à inclure une clause d’« option d’achat » dans l’accord. Cependant, comme indiqué, ils signalent qu’il est peu probable que la Ville soit d’accord avec cela. Avec son contrat à l’été 2023, City veut certaines garanties sur sa sortie pour s’assurer qu’elles ne sont pas laissées pour compte.

Cela laissera probablement Sterling frustré dans ses efforts pour quitter City pour Barcelone. Dans une interview pour le Financial Times Business of Sport, l’ailier a indiqué qu’un déménagement à l’étranger était intéressant.

« S’il y avait la possibilité d’aller ailleurs pour plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela.

« Le football est la chose la plus importante pour moi, [with the] défis que je me suis fixés depuis mon plus jeune âge et rêve d’aller aussi à l’étranger.

« En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League. J’ai toujours pensé qu’un jour j’aimerais jouer à l’étranger – voyez comment je relèverais ce défi.

City envisagerait un échange direct impliquant le milieu de terrain Frenkie De Jong, mais cela est apparemment hors de question pour Xavi.

Sterling pourparlers au point mort

Dans l’état actuel des choses, Sterling n’aura plus que 18 mois sur son contrat d’ici janvier. Et avec les pourparlers sur un nouvel accord apparemment au point mort, City écouterait apparemment les offres.

En effet, Guardiola a récemment répondu en défiant Sterling de « passer un appel téléphonique » s’il cherche à s’éloigner.

Et plus tôt cette semaine, Guardiola a avoué qu’il est difficile pour tout joueur d’ignorer les avances des Catalans.

« La ville, le club, l’histoire et cela pour les entraîneurs, pour les joueurs, séduit toujours beaucoup », a-t-il déclaré. « Si Barcelone s’intéresse à notre joueur, ils démarreront la machine, c’est transatlantique. Barcelone, dans le bon comme dans le mauvais, peut faire ce qu’il veut.

