Problème de confidentialité : empêchez WhatsApp de forcer les utilisateurs à accepter sa nouvelle politique de confidentialité, exhorte le gouvernement à Delhi High Court

L’affaire est déjà entendue par le HC de Delhi et le gouvernement s’est également opposé lors des audiences précédentes à la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp. Jeudi, le tribunal ne s’est pas réuni pour entendre l’affaire et la prochaine audience a été repoussée au 22 juillet.

Intensifiant son opposition à la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp, le gouvernement a exhorté jeudi la Haute Cour de Delhi à émettre une instruction provisoire à la plate-forme de messagerie pour qu’elle cesse de bombarder ses utilisateurs de notifications pour accepter ses nouvelles conditions générales. Dans un affidavit supplémentaire déposé devant le tribunal, le gouvernement a allégué que WhatsApp «se livre à des pratiques anti-utilisateurs en obtenant le consentement frauduleux des utilisateurs pour sa politique de confidentialité mise à jour» et que ceux qui ne l’ont pas acceptée sont bombardés de telles notifications quotidiennement. Le gouvernement souhaite également que le HC donne l’ordre à WhatsApp d’enregistrer un nombre record de fois que de telles notifications sont envoyées quotidiennement et leur taux de conversion.

La prière de base du gouvernement est que WhatsApp soit empêché de mettre en œuvre la nouvelle politique jusqu’à ce que la contestation de la validité de sa politique soit finalement décidée par le tribunal.

“Des millions d’utilisateurs existants de WhatsApp, ceux qui n’ont pas accepté la politique de confidentialité mise à jour de 2021, sont bombardés de notifications tous les jours”, a déclaré le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY), ajoutant que cela se faisait en “poussant des notifications ” aux utilisateurs. «WhatsApp a déchaîné ses prouesses numériques aux utilisateurs existants sans méfiance et aimerait les forcer à accepter la politique de confidentialité mise à jour de 2021 en faisant clignoter ces notifications à intervalles réguliers. Le plan de match est très clair, à savoir transférer l’ensemble de la base d’utilisateurs existante engagée dans la politique de confidentialité mise à jour de 2021 avant que le projet de loi sur la protection des données personnelles (PDP) ne devienne loi », a ajouté l’affidavit.

L’affaire est déjà entendue par le HC de Delhi et le gouvernement s’est également opposé lors des audiences précédentes à la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp. Jeudi, le tribunal ne s’est pas réuni pour entendre l’affaire et la prochaine audience a été repoussée au 22 juillet.

Comme on le sait, dans le cadre de sa nouvelle politique de confidentialité, entrée en vigueur le 15 mai, WhatsApp cherche à partager les données commerciales des utilisateurs avec le parent Facebook. Il a dit que les comptes des utilisateurs qui n’ont pas encore accepté les nouvelles conditions générales ne seront pas supprimés mais qu’ils recevront des rappels. WhatsApp a déclaré qu’il ne supprimerait pas de comptes ni ne restreindrait les fonctionnalités de ses services pour ces utilisateurs jusqu’à ce que le projet de loi sur la protection des données personnelles devienne loi.

Le gouvernement a dans le passé écrit deux lettres sévères à WhatsApp pour s’opposer à sa nouvelle politique de confidentialité et mettre en garde contre sa mise en œuvre. L’objection fondamentale du gouvernement est que les modifications apportées à la politique de confidentialité et à la manière de les introduire, y compris dans la FAQ, sapent les “valeurs sacro-saintes de la confidentialité des informations, de la sécurité des données et du choix des utilisateurs pour les utilisateurs indiens et portent atteinte aux droits et intérêts citoyens”. Déclarant qu’il s’agit d’un changement unilatéral, injuste et inacceptable, il a également soulevé des objections concernant le traitement différentiel accordé par WhatsApp à ses utilisateurs en Inde par rapport à ceux de l’Union européenne.

En réponse au développement, un porte-parole de WhatsApp a déclaré : « Nous ne limiterons pas les fonctionnalités de fonctionnement de WhatsApp dans les semaines à venir. La récente mise à jour ne modifie pas la confidentialité des messages personnels des personnes. Son objectif est de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les gens peuvent interagir avec les entreprises s’ils choisissent de le faire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.