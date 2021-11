Problème de déménagement de Villa pour Steven Gerrard alors que Liverpool identifie le Néerlandais recrue comme successeur de Jurgen Klopp

Les propriétaires du Liverpool FC, Fenway Sports Group, auraient identifié une nouvelle préférence pour succéder à Jurgen Klopp sur le hotseat d’Anfield une fois que l’Allemand l’appellera un jour.

Klopp a connu une période de succès soutenu à Anfield, notamment en remportant la Ligue des champions. Cependant, son plus grand triomphe à ce jour est la fin des 30 ans d’attente du club pour être sacré champion d’Angleterre. Après une saison décevante la dernière fois, Liverpool revient sur la bonne voie pour remporter plus de trophées cette saison.

L’accord de Klopp à Anfield expire en 2024 – et il a déjà clairement indiqué qu’il prévoyait une pause d’un an avec le jeu quand c’est le cas.

Lorsqu’on lui a demandé s’il allait prolonger son contrat à Liverpool au-delà de 2024, Klopp a déclaré à Bild : « Il ne sert à rien de dire quoi que ce soit à ce sujet car c’est encore si loin.

« Comment suis-je censé savoir ce qui va se passer dans trois ans ? La plupart des gens ne savent même pas où ils seront dans deux, trois semaines.

Le joueur de 54 ans a été présenté comme un candidat pour remplacer Joachim Low en tant qu’entraîneur de l’Allemagne plus tôt dans l’année.

Klopp s’est cependant rapidement exclu de la course.

En mars, il a déclaré : « Suis-je disponible pour le travail après l’été ? Non.

« Quelqu’un d’autre fera le travail et avec le nombre de bons managers allemands, je suis sûr que la fédération allemande trouvera une bonne solution.

« Il me reste trois ans à Liverpool. C’est simple. Vous signez un contrat et vous vous y tenez. J’ai respecté les contrats à Mayence et Dortmund.

Cela signifie que Liverpool a un peu plus de deux ans et demi pour déterminer par qui remplacer Klopp.

Pendant de nombreuses années, Steven Gerrard a longtemps été considéré comme le manager en attente de Liverpool. Le succès qu’il a connu avec les Rangers signifiait qu’il était parfaitement placé pour éventuellement succéder à Klopp.

Cependant, Gerrard a depuis quitté Ibrox et est devenu le nouveau manager d’Aston Villa. Ce faisant, il a signé un contrat de trois ans et demi, le portant à l’été 2025.

Cela rend d’autant plus difficile la perspective qu’il remplace Klopp en 2024, surtout s’il devient un grand succès à Villa.

En tant que tel, . affirme que FSG se penche déjà ailleurs. Alors qu’on dit qu’ils ont beaucoup de respect pour Gerrard, ils préparent déjà des plans pour mettre Pep Lijnders aux commandes.

Le Néerlandais en est actuellement à son deuxième passage en tant que numéro 2 de Klopp. Il a travaillé sous Klopp de la nomination de Klopp en 2015 à 2018 avant de partir pour l’équipe néerlandaise NEC.

Cependant, cette décision s’est avérée de courte durée et Lijnders était bientôt de retour à Anfield, travaillant à nouveau sous Klopp.

Un allié de confiance de l’Allemand, Lijnders est une figure très respectée à Anfield. En effet, Lijnders est seul à développer le programme d’entraînement des Reds et a la confiance totale de Klopp.

Ce sentiment est partagé par le propriétaire John Henry et le président Tom Werner.

Et . affirme que des plans sont déjà en place pour éventuellement installer Lijnders comme successeur à long terme de Klopp.

Gerrard se concentre beaucoup sur Villa

À peine entré dans le hotseat de Villa Park, Gerrard a un gros travail à faire pour rendre le club mobile vers le haut.

Leurs propriétaires Nassef Sawiris et Wes Edens visent à se hisser dans les hautes sphères de la Premier League. En effet, après avoir échoué à obtenir une place dans la première moitié la saison dernière, avec cinq défaites sur le spin, il n’était pas surprenant de voir Dean Smith remplacé à la barre.

Gerrard affronte les médias pour la première fois en tant que patron de Villa à 11 heures jeudi matin. Il sera probablement interrogé sur ses objectifs à long terme à Villa – et cela inclura également sans aucun doute un futur déménagement potentiel à Anfield.

Gerrard a cependant déjà abordé le problème et insiste sur le fait qu’il se concentre beaucoup sur Villa.

« Je ne pense pas que moi ou quelqu’un d’autre puisse contrôler le bruit, mais pour moi ce n’est pas important », a déclaré Gerrard à Villa TV lors de la discussion d’un retour à Anfield le mois prochain.

« Ce qui est important, c’est la chance d’aller à Anfield et de gagner et d’essayer de prendre le maximum de points. C’est l’attitude et la mentalité que nous aurons à chaque match.

« C’est ce que c’est, je veux gagner chaque match auquel je joue. Désormais, ma priorité, ma concentration et tout ce que je donnerai au quotidien seront pour Aston Villa.

« Une chose que je peux garantir pour tous les supporters, les joueurs et tout le staff ici, c’est que lorsque je m’engage dans quelque chose, je suis à fond. »

