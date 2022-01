Problème de lagune de merde de l’élevage porcin

Lorsque les fermes à grande échelle confinent des milliers d’animaux, cela crée un problème qui n’existe pas pour les fermes où les animaux paissent : gérer tous les déchets animaux produits dans des espaces confinés. Ce problème est particulièrement aigu pour les porcs. Ils produisent tellement de fumier que les agriculteurs finissent par utiliser ce qu’on appelle un « système de lagunes et de champs de pulvérisation » pour le gérer.

Pour ce troisième épisode de notre série de vidéos avec l’équipe Future Perfect de Vox, nous nous sommes rendus en Caroline du Nord, un État qui lutte depuis des décennies contre l’impact sur la santé publique et l’environnement des lagunes porcines. Le problème est particulièrement grave dans cet État en raison des populations vulnérables qui sont les plus touchées par cette pollution et parce que les installations porcines sont si concentrées dans une si petite zone.

Une autre caractéristique de la Caroline du Nord qui la rend plus vulnérable à la contamination de l’eau est son sol sablonneux perméable dans les zones d’élevage porcin. Les experts m’ont dit que cette zone était autrefois un marécage et qu’elle avait été asséchée pour faire place à l’agriculture. Il s’agissait d’une pratique courante de gestion des terres aux États-Unis et est couverte dans cette vidéo Vox sur le lac Érié, produite par ma collègue Liz Scheltens.

L’emplacement des fermes porcines en Caroline du Nord est lié à l’histoire de la culture du tabac dans l’État. La Caroline du Nord est toujours le plus grand État producteur de tabac aux États-Unis, mais c’était autrefois une culture de rente beaucoup plus courante dans l’est de la Caroline du Nord. Lorsque les effets du tabagisme sur la santé publique sont devenus évidents et que les programmes gouvernementaux ont cessé de les soutenir, de nombreux agriculteurs de Caroline du Nord ont commencé à diversifier leurs pratiques, notamment l’élevage de porcs. C’est ainsi que l’une des personnes que nous avons interviewées pour cet article, le fermier Tom Butler, s’est mis à élever des porcs – il était auparavant producteur de tabac.

Les défenseurs et les membres de la communauté sont également profondément préoccupés par la prolifération des installations avicoles à grande échelle en Caroline du Nord, qui s’est accélérée lorsqu’un moratoire sur les fermes porcines nouvelles ou agrandies a été adopté en 1997. L’un des sujets de préoccupation est le manque de réglementation de l’État et de transparence sur où se trouvent les installations avicoles et ce qu’elles font des déchets secs des poulets. L’élevage de volailles est également très courant dans les mêmes comtés avec une forte concentration d’élevages porcins, et les résidents à qui j’ai parlé ont également exprimé leur inquiétude quant à l’impact environnemental de ces installations.

La Caroline du Nord n’est pas le seul endroit où le système de lagunes et de champs de pulvérisation existe. De nombreuses exploitations porcines à grande échelle aux États-Unis stockent et éliminent les déchets de cette manière. Cependant, dans des États comme l’Iowa qui connaissent des températures glaciales plus fréquentes, les fermes stockent les déchets dans des fosses profondes sous les porcheries. D’autres États exigent que les lagunes soient couvertes. Et les petits agriculteurs font paître leurs porcs. Mais je n’ai trouvé nulle part une version d’une usine de traitement des eaux usées que la plupart des défenseurs réclament, à part divers projets pilotes. Il est clair que la modification de ce système nécessiterait un changement radical à l’échelle de l’industrie, mené par des sociétés faisant face aux coûts et par une réglementation gouvernementale plus stricte.

Nous montrons une carte du site Web d’Align RNG dans cette vidéo qui illustre l’endroit où ils prévoient de construire un pipeline qui transportera le biogaz des fermes participantes à une installation de conditionnement, et éventuellement au pipeline de gaz naturel existant de l’État. Les informations publiques de Smithfield et Align RNG ont été une source de vives controverses en Caroline du Nord. Le Southern Environmental Law Center et d’autres organisations ont demandé à l’État plus de transparence sur l’emplacement des fermes et du pipeline afin d’obtenir des commentaires du public informés sur le projet. Plus de détails sur ce que le public perçoit comme le secret impliqué dans ce projet sont dans cette histoire.

Nous avons contacté Align RNG et Smithfield pour cette histoire, et ils ont tous deux déclaré avoir demandé l’avis du public pour le projet de biogaz et vanté le potentiel du projet pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils ont également déclaré que l’État de Caroline du Nord a des réglementations « strictes » sur les permis auxquelles ils adhèrent.

En Caroline du Nord, j’ai interviewé deux personnes qui ne figuraient pas dans la vidéo. Sherri White-Williamson dirige le Réseau d’action communautaire pour la justice environnementale, ou EJCAN, une organisation à but non lucratif qui travaille à l’analyse de l’eau dans la région, en particulier des puits privés.

J’ai également interviewé Jeff Currie, un membre de la tribu Lumbee en Caroline du Nord, et un employé de la Waterkeeper Alliance dont le travail consiste à tester le bassin versant de la rivière Lumber pour détecter la contamination. La tribu Lumbee est principalement située dans le comté de Robeson, l’une des zones d’élevage porcin à forte concentration que nous couvrons dans la vidéo.

