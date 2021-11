Problème mis en évidence dans le futur accord transformateur pour le nouveau membre du conseil d’administration de West Ham

Le nouveau membre du conseil d’administration de West Ham, Daniel Kretinsky, a une option dans son accord de participation de 27% pour reprendre entièrement le club, selon les rapports.

Kretinsky, propriétaire du club tchèque du Sparta Prague, et son collègue Pavel Horsky ont été nommés au conseil d’administration du London Stadium. Son enjeu l’a élevé à un poste dans la salle du conseil. Il rejoint les coprésidents David Sullivan et David Gold et la vice-présidente Karren Brady.

L’injection d’argent de Kretinsky est estimée à environ 200 millions de livres sterling, selon le Daily Express, aidera à réduire la dette du club, tandis que David Moyes espère obtenir des fonds pour renforcer son équipe.

Mais Kretinsky, qui est le plus grand actionnaire de Royal Mail, envisage une reprise complète des Hammers. Les pourparlers entre West Ham et Kretinsky, qui détient également une participation dans Sainsbury’s, sont en cours depuis des mois.

L’accord qu’il a conclu mercredi devrait inclure une option pour les avoirs des années 1890 en tant que président Kretinsky afin de reprendre pleinement le club dans un proche avenir, selon le Daily Mail.

Cela signifierait la fin de l’ère David Sullivan et David Gold dans l’est de Londres.

Sullivan et Gold ont finalisé leur rachat de West Ham en 2010 aux propriétaires islandais du club. Sullivan a déclaré à Sky Sports que le club était dans un « grave pagaille ». Et qu’ils ne se seraient pas approchés d’Upton Park s’ils n’avaient pas été fans.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Doutes de prise de contrôle totale

À 72 et 85 ans respectivement, Sullivan et Gold seraient pardonnés d’avoir appelé le club.

Cependant, le journaliste du Daily Star, Paul Brown, ne sait pas comment une prise de contrôle complète pourrait être exercée en ce qui concerne l’accord existant.

« On nous dit qu’il est sérieux au sujet d’un jour posséder le club dans son intégralité », Smith a déclaré à Give Me Sport.

« Le problème, c’est que même s’il semble y avoir une option dans l’accord. Personne ne sait comment cette option pourrait être activée.

« Bien que l’option soit là et qu’on nous dise qu’il est sérieux au sujet d’être le propriétaire de West Ham à un moment donné. Il ne semble pas que ce soit une priorité absolue pour lui à court terme. »

LIRE LA SUITE: West Ham place le duo de championnat sur la liste restreinte pour combler l’écart d’Ogbonna