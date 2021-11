Problème neurologique chez les enfants atteints de diabète de TYPE 1

Le diabète peut être associé à une mauvaise qualité de sommeil en raison de mictions fréquentes, de douleurs ou d’inconfort et du syndrome des jambes sans repos. (Image représentative : .)

Les complications neurologiques dues au diabète de type 1 affectent de manière significative les enfants et les adolescents car elles altèrent le système nerveux au cours de son développement. Le Dr Suruchi Goyal Agarwal, consultant – pédiatre et endocrinologie pédiatrique, Manipal Hospitals Varthur Road, discute des types de problèmes neurologiques et de la façon de les gérer chez les enfants atteints de diabète de type 1.

Il existe plusieurs mécanismes par lesquels les patients diabétiques de type 1 présentent des complications neurologiques. Une glycémie élevée provoque des changements microvasculaires et métaboliques. Les modifications microvasculaires entraînent une diminution de la perfusion sanguine dans les nerfs, entraînant des modifications structurelles et fonctionnelles du système nerveux. L’altération métabolique entraîne une augmentation du stress oxydatif, de l’inflammation et du dysfonctionnement mitochondrial. Ces événements affectent en outre la santé des nerfs.

COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES

L’incapacité à atteindre les objectifs de contrôle glycémique cibles est associée à un risque accru de complications neurologiques à long terme, notamment

● Neuropathie périphérique: Bien que rare chez les enfants atteints de diabète de type 1, une glycémie élevée endommage les minuscules vaisseaux sanguins alimentant les nerfs périphériques à l’extérieur du cerveau, provoquant un engourdissement, des picotements, une faiblesse et des douleurs, généralement dans les mains et les jambes. Les lésions nerveuses du tractus gastro-intestinal peuvent entraîner des diarrhées, des nausées, des indigestions, etc.

● Apprentissage et mémoire : Les preuves suggèrent que les enfants et les adolescents ayant un mauvais contrôle de la glycémie dans le diabète de type 1 présentent des altérations cognitives par rapport à leurs homologues en bonne santé. Plus l’enfant est jeune, plus l’effet est important. De nombreuses études ont confirmé une altération de la concentration et des capacités psychomotrices, de l’apprentissage visuel et des capacités de mémoire.

● Modifications de la structure du cerveau et de la connectivité : Les preuves suggèrent une altération de la structure cérébrale, y compris des chances dans les volumes de matière grise et de matière blanche, des changements dans l’activité cérébrale et une altération de la connectivité qui peuvent avoir une influence significative sur l’âge adulte, entraînant une réduction de la mémoire et de l’attention.

● Altérations du sommeil : Le diabète peut être associé à une mauvaise qualité de sommeil en raison de mictions fréquentes, de douleurs ou d’inconfort et du syndrome des jambes sans repos. Les fluctuations de la glycémie peuvent également provoquer des réveils soudains du sommeil chez les adolescents atteints de diabète de type 1.

● Dépression et altérations du comportement : L’incapacité à faire face à la maladie peut entraîner une réduction de la qualité de vie, une dépression, des fluctuations de l’humeur et une augmentation des comportements à risque pour la santé tels que la suralimentation, un mode de vie sédentaire et l’isolement social. Ceux-ci peuvent en outre entraîner un mauvais contrôle glycémique et augmenter le risque de complications diabétiques. Les troubles du comportement alimentaire sont fréquents chez les adolescents atteints de diabète de type 1.

PRÉVENTION ET GESTION

La neuropathie diabétique est un événement rare chez les enfants et les adolescents en raison de la nature de la pathologie qui met des années à se manifester. Chez les enfants atteints de diabète de type 1, l’objectif doit être de maintenir la glycémie dans une bonne fourchette, en évitant les fluctuations importantes et en visant à prévenir l’apparition d’une neuropathie. À l’heure actuelle, il n’existe aucun remède contre la neuropathie diabétique et les objectifs de la prise en charge devraient inclure le ralentissement de la progression de la maladie, le soulagement des symptômes et de la douleur et la gestion des complications.

Il existe plusieurs mesures pour prévenir et gérer les problèmes neurologiques chez les enfants atteints de diabète de type 1, notamment

● Maintien du taux de sucre dans le sang au niveau ciblé – insuline, contrôles de la glycémie et exercice

● Suivre tous les médicaments et les changements de mode de vie recommandés par le médecin

● Ne jamais sauter les visites de suivi avec des examens physiques et des tests sanguins réguliers

● Intervention psychologique précoce chez les enfants qui en ont besoin.

