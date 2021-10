Problème pour Alonso à Austin

22/10/2021

Le à 18:53 CEST

Mal a pris le départ du Grand Prix des États-Unis pour Fernando Alonso. La voiture asturienne s’est arrêtée au virage 12, fumant et fuyant, pendant le tour d’installation. La première séance d’essais libres a dû être stoppée par un drapeau rouge dès son départ et Fernando est rentré au stand à bord d’un cyclomoteur, tandis que les commissaires de piste ont retiré son Alpine avec la grue pour pouvoir reprendre les FP1 au plus vite.

Bien que le liquide puisse indiquer un défaut du système hydraulique, le garage Alpine a expliqué qu’il allait vérifier l’ensemble du groupe motopropulseur. S’il devait être modifié, cela entraînerait une pénalité sur la grille pour la course de dimanche. Ils n’excluent pas non plus qu’il s’agisse d’un problème dans la boîte de vitesses, ce qui serait un problème mineur, car cela n’entraînerait pas de pénalité, même si cela enlèverait quand même de précieuses minutes en piste pour Alonso.

Le bruit de ce moteur donne un peu de PEUR 😬 Revers important pour @alo_oficial à Austin #USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/KYEMTCKcLN – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 22 octobre 2021