Problème pour Evers ? Les habitants du Wisconsin voient de plus en plus l’État dans la mauvaise direction .

Le dernier sondage de la Marquette Law School montre que les gens ont changé d’avis sur le coronavirus et l’avenir du Wisconsin.

Le sondage, publié mercredi, montre que près de deux fois plus de personnes dans l’État pensent que le Wisconsin va dans la mauvaise direction par rapport à l’année dernière.

« Une majorité de personnes interrogées, 51%, disent que les choses dans le Wisconsin sont sur la mauvaise voie, tandis que 38% disent que les choses vont dans la bonne direction », indique le sondage. “Lors de la dernière question, fin mars 2020, 61% ont déclaré que les choses allaient dans la bonne direction et 30% ont déclaré qu’elles étaient sur la mauvaise voie.”

Les sondeurs disent que 60% des personnes interrogées ont répondu que le gouvernement de l’État du Wisconsin est brisé.

Quant à la réponse de l’État au coronavirus, la plupart des personnes interrogées continuent d’affirmer que l’État a bien géré l’épidémie de coronavirus. Mais de plus en plus de gens disent maintenant que les fermetures d’entreprises et les fermetures imposées par le gouvernement étaient une mauvaise idée.

“En repensant à la fermeture des entreprises et des écoles l’année dernière, 62% disent que c’était une réponse appropriée à la pandémie, tandis que 35% disent que c’était une réaction excessive qui a fait plus de mal que de bien”, ont rapporté les sondeurs. « Le soutien initial pour les fermetures de mars 2020 était beaucoup plus élevé. À ce moment-là, 86 % ont déclaré que la fermeture était appropriée et 10 % ont déclaré qu’il s’agissait d’une réaction excessive. »

La cote d’approbation du gouverneur Tony Evers reste stable dans le nouveau sondage.

« L’approbation de l’emploi par le gouverneur du Wisconsin Tony Evers s’élève à 50 %, tandis que 43 % désapprouvent. Lors de la dernière mesure en octobre 2020, 50 % ont approuvé et 43 % désapprouvé », note le sondage. « L’approbation de la gestion par Evers de la pandémie de coronavirus est de 54%, avec 39% de désapprobation. En octobre 2020, 52% ont approuvé et 45% désapprouvé.

Le sondage a également posé des questions sur l’identification des électeurs, que 73% des personnes soutiennent, et le sénateur républicain américain Ron Johsnon, qui est actuellement sous l’eau avec les démocrates mais largement soutenu par les républicains.

La Marquette Law School indique que le sondage a interrogé 807 électeurs inscrits du Wisconsin par téléphone fixe ou portable du 3 au 8 août 2021. La marge d’erreur est de +/- 3,8 points de pourcentage pour l’échantillon complet. Pour les éléments du demi-échantillon, la marge d’erreur est de +/- 5,4 points de pourcentage