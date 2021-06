Problème pour les démocrates dans les états de champ de bataille

Plus tôt ce mois-ci, le Comité sénatorial républicain national et l’Association des gouverneurs républicains ont employé OnMessage Inc. pour mener un sondage dans 26 États où d’importantes courses au Sénat et au poste de gouverneur se préparent en 2022. Le sondage comprenait 1 200 électeurs probables, mais ce n’est pas clair comment ces électeurs ont été répartis entre les 26 États. Parmi les États interrogés, dix ont été classés comme rouges, neuf comme violets et sept comme bleus. Les États rouges comprenaient la Floride et l’Ohio, tandis que le seul grand État bleu étudié était l’Illinois. Le Minnesota faisait partie des États bleus inclus dans le sondage.

Compte tenu de la répartition des états rouge, violet et bleu, ce sondage peut biaiser vers la droite. Néanmoins, même si l’on écarte de quelques points les réponses conservatrices, les résultats sont frappants.

Les scrutins génériques du Congrès favorisent généralement les démocrates, et si le scrutin générique est pair, cela laisse présager une excellente année pour les républicains. Ici, le GOP est en hausse de 43% à 37% sur le scrutin générique, les républicains étant en tête parmi les indépendants de 34% à 23%, avec 23% d’indécis.

Les électeurs de ces États du champ de bataille pensent que les États-Unis sont sur la mauvaise voie de 59 % à 34 %, une conclusion qui augure mal pour le parti au pouvoir. Étonnamment, les indépendants pensent que nous sommes sur la mauvaise voie avec une énorme marge de 62 à 28 %.

Ce sondage a testé les images générales des partis auprès des électeurs. Il trouve le Parti républicain à un net -1, 46% favorable et 47% défavorable (mais +2 avec les Indépendants). Les démocrates étaient profondément sous l’eau avec un net de -13, 41 % favorables et 54 % défavorables. De manière significative, les démocrates sont nets -22 avec les indépendants.

Il y avait un certain nombre de questions sur les stratagèmes d’impression d’argent des démocrates. Heureusement, la plupart des électeurs ne semblent pas être dupes. De 50% à 39%, les répondants ont déclaré que l’Amérique ne peut pas se permettre les augmentations proposées par l’administration Biden des dépenses fédérales, par opposition à l’affirmation selon laquelle de telles dépenses sont nécessaires. Les indépendants s’opposent aux dépenses de 51 à 35 %. Et, de 51 % à 45 %, les répondants attribuent la flambée actuelle de l’inflation à Joe Biden. Ce pourcentage augmentera.

Sans surprise, les démocrates sont en difficulté avec l’immigration, car les répondants blâment Joe Biden pour le bond actuel de l’immigration illégale de 56% à 40%. Ici encore, les réponses des indépendants sont critiques, car les républicains et les démocrates se divisent selon des lignes tribales. Mais les indépendants blâment Biden avec une marge énorme de 60% à 36%.

L’enquête comprenait quelques questions sur le récent conflit Israël/Hamas. La politique moyen-orientale était autrefois plus ou moins bipartite, mais elle est devenue polarisée comme tout le reste. Au total, 43 % des personnes interrogées ont déclaré sympathiser avec les Israéliens lors du récent conflit, 11 % déclarant sympathiser avec les Palestiniens. La répartition partisane est frappante : les républicains sont du côté des Israéliens de 70 à 3 %, tandis que les démocrates sont favorables aux Palestiniens de 28 à 14 %. (D’autres répondants ont répondu « les deux » ou « aucun ».)

En réponse à une autre question, les démocrates ont déclaré qu’Israël est un « occupant et un colonisateur utilisant la puissance militaire moderne pour attaquer des civils palestiniens sans défense afin de voler des terres palestiniennes indigènes » avec une marge étroite de 32 % à 31 %. En d’autres termes, les démocrates sont aussi fous que nous ne cessons de le dire. Heureusement, les Indépendants se rangent du côté des Républicains sur celui-ci. De 58 % à 14 %, les Indépendants rejettent le récit « de l’occupant » ci-dessus en faveur du point de vue selon lequel « Israël est une nation souveraine qui a le droit et l’obligation de se défendre contre les terroristes qui ont l’intention de tuer des civils ». Sur cette question et bien d’autres, les démocrates purs et durs sont de plus en plus isolés.

Les résultats du sondage sur le virus de Wuhan sont également intéressants. On a demandé aux répondants s’ils étaient d’accord avec la proposition selon laquelle «les démocrates et les médias ont été beaucoup trop faibles envers la Chine en prenant la propagande du gouvernement chinois comme un fait et en qualifiant les citoyens américains de racistes pour avoir suggéré que le virus s’était échappé du laboratoire chinois de virologie à Wuhan, à la place. de chercher les véritables origines du virus qui a tué des centaines de milliers d’Américains. » Malgré un effort hystérique de la presse, du Parti démocrate et des plateformes de médias sociaux pour supprimer toute suggestion de fuite de laboratoire, la plupart des gens ont compris que quelque chose se passait ici. De 55 % à 29 %, les répondants étaient d’accord avec la proposition ci-dessus.

Enfin, nous arrivons à la Critical Race Theory, l’idéologie raciste à laquelle le Parti démocrate est désormais irrévocablement engagé. On a demandé aux répondants s’ils étaient d’accord avec l’idée que « les Américains blancs sont intrinsèquement racistes, qu’ils le sachent ou non, car ils bénéficient de la culture américaine de racisme systématique et de privilège blanc ». La chose extraordinaire, à mon avis, est que les démocrates achètent en fait ces taureaux ** t de 55% à 39%. Ces personnes, je suppose, sont des masochistes souffrant de problèmes psychologiques qui ne se prêtent pas à une discussion sur un site web familial.

Heureusement, c’est une question de plus où les indépendants s’alignent fermement avec les républicains. De 65 % à 30 %, ils rejettent l’hypothèse du « privilège blanc ». Sur cette question, les Indépendants sont peut-être encore plus forts que les Républicains, qui rejettent le « privilège blanc » et le « racisme inconscient » de 63 % à 33 %.

En voici une autre : on a demandé aux répondants s’ils étaient d’accord pour dire que « les États-Unis ont été fondés sur la pratique de l’esclavage et de la suprématie blanche qui se poursuit encore aujourd’hui ». Vous pourriez penser que personne ne pourrait être assez ignorant pour être d’accord avec cette affirmation, mais les « démocrates forts », à un taux étonnant de 67 % à 28 %, souscrivent à ce que l’on ne peut qu’appeler un anti-américanisme vicieux. Mais là encore, ils sont seuls : les Républicains rejettent cette torsion révisionniste de notre histoire de 68 % à 27 %, et les Indépendants le font d’une marge encore plus large, 76 % à 20 %. Les démocrates sont déterminés à couler ou à nager avec la théorie critique de la race, et il me semble qu’ils vont couler.

Tout sondage ne peut transmettre que des informations limitées : ce qu’un groupe spécifique de personnes a dit en réponse à des questions spécifiques à un moment donné. Mais les preuves s’accumulent rapidement que les démocrates, à moins qu’ils ne trouvent un moyen de changer radicalement le paysage politique, sont en grande difficulté alors que nous nous tournons vers les élections de l’année prochaine.

