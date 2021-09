Problème pour les Denver Nuggets : Michael Porter Jr. ne veut pas se faire vacciner

Michael Porter Jr. a fait la couverture de toutes les publications de la NBA au cours des dernières heures en raison de sa grande prolongation de contrat avec pépites de Denver (plus de 200 kilos pour cinq saisons). Maintenant, c’est à nouveau, mais pour une raison totalement différente. Et c’est que Porter rejoint le groupe de joueurs (Kyrie Irving, Bradley Beal, Andrew Wiggins) qui ont décidé de ne pas se faire vacciner contre le Covid 19 et que, par conséquent, ils ne pourront pas jouer à New York ou San Francisco et ça ils ne pourront pas être avec le reste de leurs camarades à des horaires différents (distanciation dans les causeries, masque, salles fermées…).

Cela a été commenté par le protagoniste à cet égard: “J’ai passé le Covid deux fois, j’ai vu comment mon corps a réagi et, bien que les options soient petites, avec le vaccin il y a une option que vous avez une mauvaise réaction. Je ne me sens pas à l’aise . Je le vois des deux côtés. Si vous voulez le porter parce que vous vous sentez plus protégé et en sécurité et que vous protégez ceux qui vous entourent, je comprends. Tant mieux pour vous. ne te sens pas en sécurité, alors ne comprends pas. met “.