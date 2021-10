Problème sur AUKUS? Besoin de renforcer les liens Inde-Sri Lanka

Depuis le début de cette année, les relations bilatérales entre l’Inde et le Sri Lanka se sont considérablement dégradées.

Par Gulbin Sultana, PhD

AUKUS – un nouveau partenariat de sécurité trilatéral entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis a été annoncé le 15 septembre 2021 par les dirigeants des trois pays pour « relever les défis du 21e siècle » dans l’Indo-Pacifique. La raison sous-jacente de ce partenariat est de contenir la Chine, bien que la déclaration conjointe des dirigeants sur AUKUS ne fasse pas référence à la Chine comme à une menace. En tant que première initiative dans le cadre du partenariat trilatéral, les États-Unis et le Royaume-Uni aideraient l’Australie à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire pour la Marine royale australienne afin d’améliorer les capacités conjointes et l’interopérabilité des pays membres. L’annonce du lancement de l’AUKUS, composé de deux membres du QUAD et du Royaume-Uni, a surpris particulièrement les partenaires des USA sur sa stratégie Indo-Pacifique. Alors que des partenaires comme l’Inde et le Japon n’ont officiellement pas réagi fortement, la France a exprimé ses déceptions non seulement parce qu’elle n’avait pas d’informations préalables, mais aussi en raison de l’annulation unilatérale par l’Australie d’un contrat de 40 à 60 milliards de dollars pour acheter des sous-marins diesel français. Il y en a d’autres dans la communauté internationale, y compris des pays comme l’Indonésie et la Malaisie, la Chine, et une partie de la communauté de non-prolifération a exprimé ses inquiétudes que le nouveau partenariat AUKUS va encore aggraver la militarisation, la course aux armements dans l’océan Indien et contrevenir à la non -traité de prolifération.

Le Sri Lanka, le promoteur de la zone de paix de l’océan Indien (IOPZ) dans les années 1970, n’a pour l’instant publié officiellement aucune déclaration sur l’AUKUS. Cependant, à plusieurs reprises dans un passé récent, les dirigeants sri-lankais ont évoqué la pertinence de l’IOPZ dans le contexte de la militarisation croissante de l’océan Indien et de la mer de Chine méridionale. On craint que la militarisation dans la mer de Chine méridionale puisse à tout moment changer dans l’océan Indien. Selon l’Organisation pour la paix et la solidarité au Sri Lanka (PASOS) – la branche sri-lankaise du Conseil mondial de la paix, l’Australie tente de déclencher une course aux armements en signant l’accord sur les sous-marins nucléaires dans le cadre de l’AUKUS. Par conséquent, le PASOS a appelé à s’opposer à cet accord sur les sous-marins. Cependant, au milieu de la crise économique actuelle, alors que le Sri Lanka cherche des solutions pour surmonter la crise, il est peu probable que le gouvernement sri-lankais s’oppose extérieurement à l’accord sur les sous-marins de l’AUKUS. Dans les années 1970 également, bien que le Sri Lanka ait activement fait campagne pour la déclaration de l’IOPZ et ait réussi à faire adopter une résolution à l’Assemblée générale des Nations Unies, il a dû faire face aux conséquences économiques et n’a pas réussi à mettre en œuvre la résolution. Plus tard, lorsque le pro-américain Jayawardene est arrivé au pouvoir, il s’est désintéressé de l’activisme de Srimavo Bandaranaike sur la question du concept de zone de paix.

L’actuel gouvernement pro-chinois Rajapaksa, bien qu’ayant exprimé son soutien à l’ordre fondé sur des règles dans l’océan Indien, n’a pas tout à fait soutenu la stratégie du QUAD de contrer la Chine, en particulier dans l’océan Indien. Il y a eu une forte opposition au Sri Lanka contre l’accord d’acquisition et de services croisés ainsi que le projet d’accord sur le statut des forces avec les États-Unis. L’intérêt des membres du Quad – les États-Unis, l’Inde et le Japon – d’avoir des projets bilatéraux/trilatéraux d’importance stratégique avec le Sri Lanka, a été considéré comme un effort pour contrer la Chine au Sri Lanka. Le Sri Lanka considère la présence de la Chine dans le pays uniquement pour des raisons économiques et, contrairement aux États-Unis, ne considère pas les prêts chinois comme « prédateurs ». La Chine a plutôt été considérée comme un véritable ami dans le besoin, qui fournit une assistance sans aucune condition. Par conséquent, le gouvernement sri-lankais a annulé unilatéralement l’accord du terminal à conteneurs oriental tripartite (ECT) entre l’Inde, le Sri Lanka et le Japon ; Light Rail Project avec le Japon, et a également décidé de ne pas aller de l’avant avec l’accord MCC proposé avec les États-Unis (qui a ensuite été retiré par les États-Unis) pour empêcher les pays quadruples de faire du sol sri-lankais un théâtre pour contrer la Chine. L’explication officielle du Sri Lanka de l’abandon de tels accords a cependant été attribuée à l’opposition publique. Dans ce contexte, il serait pertinent de mentionner ici que certains des projets chinois se poursuivent au Sri Lanka malgré les protestations et le mécontentement du public.

Il y a un changement d’approche dans l’administration Rajapaksa alors que le pays traverse une grave crise des réserves de change. Il y a probablement une prise de conscience du fait que la Chine ne peut pas être une panacée à tous les problèmes du Sri Lanka. Pour un pays en développement comme le Sri Lanka, il ne peut ignorer ou bouder les principaux pays de destination des exportations ou un voisin immédiat. Le dernier accord avec New Fortress Energy, une société cotée aux États-Unis, pour développer un nouveau terminal d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) au large de Colombo, et un accord avec le groupe indien Adani pour développer le West Container Terminal (WCT) peut être vu. comme des efforts pour tendre la main aux Américains et aux Indiens.

Compte tenu de l’inclinaison idéologique des Rajapaksas envers les Chinois et de l’opinion générale sri lankaise selon laquelle les Américains sont un partenaire peu fiable (ce qui ressort clairement des écrits des experts sri lankais après son retrait d’Afghanistan), le Sri Lanka continuera d’être en dilemme sur la façon de trouver un équilibre dans son opposition à la militarisation et à la course aux armements dans l’Indo-Pacifique pour contrer la Chine et sa contrainte de rechercher l’aide économique des États-Unis et d’autres pays occidentaux.

L’annonce d’AUKUS a également causé un dilemme pour le voisin immédiat du Sri Lanka, l’Inde, bien que la raison du dilemme de l’Inde soit bien différente. L’Inde a été un partenaire majeur des États-Unis dans sa stratégie indo-pacifique. Les analystes ont fait valoir que dans leur stratégie indo-pacifique, alors que les États-Unis se sont concentrés sur la partie Pacifique, ils ont laissé l’océan Indien à l’Inde. L’accord sur les sous-marins avec l’Australie a toutefois laissé place à des questions sur l’importance de l’Inde dans l’océan Indien dans les prochains jours. Néanmoins, le ministre indien des Affaires étrangères Harsh V Shringla, lors d’une conférence de presse, a précisé que l’AUKUS et le QUAD ne sont pas des groupements de nature similaire, et donc le premier n’avait aucun rapport avec le second et n’aurait pas d’impact sur celui-ci.

Depuis que les Chinois ont renforcé leur présence dans l’océan Indien, l’Inde s’est montrée assez accommodante au désir des États-Unis de conclure des pactes de défense avec ses voisins maritimes. Les circonstances géopolitiques actuelles dans la région font qu’il est important pour l’Inde de travailler avec des pays aux vues similaires, ceux qui suivent un ordre fondé sur des règles. Néanmoins, il est pertinent de voir qu’il ne perd pas son importance en tant que fournisseur de sécurité pour des pays comme le Sri Lanka et les Maldives. Dans la volonté de contenir la Chine, l’Inde ne doit pas devenir un partenaire mineur de la stratégie indo-pacifique et une puissance hors de propos dans l’océan Indien.

D’après son expérience passée, le Sri Lanka a considéré les États-Unis comme un partenaire peu fiable, la Chine comme un partenaire fiable, mais pas le premier répondant en cas d’urgence ; et considérait l’Inde avec méfiance, mais recevait son aide immédiate chaque fois qu’elle en avait besoin. L’Inde a toujours été l’un des premiers intervenants à la crise sécuritaire non seulement parce que la proximité géographique le permet, mais aussi parce que l’Inde considère comme son propre intérêt sécuritaire d’annuler une telle situation de crise dans la nation insulaire. Des puissances régionales supplémentaires ne sont peut-être pas motivées à venir au secours du Sri Lanka tout le temps comme l’Inde.

Alors que les développements se dessinent dans l’océan Indien dans le cadre du QUAD et de l’AUKUS, il est dans l’intérêt de l’Inde et du Sri Lanka de s’engager dans une coopération significative et efficace, sans affecter leurs relations bilatérales respectives avec des partenaires extrarégionaux. Les États-Unis tentent de convaincre le Sri Lanka de soutenir la stratégie de QUAD dans l’océan Indien. Les États-Unis veulent également que l’Inde poursuive le Sri Lanka pour l’amener dans le giron du QUAD. Compte tenu de l’évolution géostratégique actuelle, à mon avis, l’Inde devrait laisser au Sri Lanka le choix de la façon dont il décide de considérer le QUAD. L’effort de l’Inde devrait plutôt consister à restaurer son influence sur l’île en renforçant la coopération bilatérale et sous-régionale. La coopération trilatérale en matière de sécurité maritime au niveau du conseiller national à la sécurité (NSA) entre l’Inde, le Sri Lanka et les Maldives offre un bon cadre de coopération facilement accessible sur les questions du domaine maritime et de l’océan Indien. Les trois pays doivent juste faire preuve de la volonté politique adéquate pour faire réussir ce cadre sous-régional. Cette année, la coopération trilatérale a fait d’importants progrès. Espérons que la dynamique continue.

Depuis le début de cette année, les relations bilatérales entre l’Inde et le Sri Lanka se sont considérablement dégradées. Une partie de la communauté stratégique au Sri Lanka a exprimé son inquiétude quant aux relations tendues du pays avec le voisin immédiat, anticipant des répercussions négatives. Le gouvernement Rajapaksa a probablement aussi réalisé qu’au milieu de la crise économique, il ne serait pas dans l’intérêt du Sri Lanka de pousser l’Inde plus loin. Par conséquent, probablement, juste avant la visite du ministre indien des Affaires étrangères, le Sri Lanka a signé l’accord WCT avec le groupe indien Adani pour apaiser la déception causée par l’abandon de l’accord ECT. Cependant, l’Inde doit faire passer le message, alors qu’il est bon d’avoir une entreprise privée indienne à bord dans un projet important comme le développement portuaire, le gouvernement sri-lankais doit accélérer ses décisions sur les projets qu’il s’est déjà engagés envers le gouvernement indien. On espère que la visite en cours du ministre indien des Affaires étrangères au Sri Lanka pourra apporter des résultats positifs dans les relations bilatérales.

(L’auteur est un analyste de recherche du Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.