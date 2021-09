Problème ‘ultra’ dans le football français

in

Le phénomène du « hooligan » semblait éradiqué ces dernières années. Sinon, hors des projecteurs d’importance dans les grands championnats européens. C’est encore le cas dans une grande partie du pays, mais en France, les choses commencent à devenir incontrôlables. Le début de saison a été marqué par les ultras qui ont déjà joué dans jusqu’à cinq incidents.

Tout a commencé à Montpellier lors de la première journée de championnat. Rongier a reçu un coup de bouteille au visage et l’ambiance, déjà chaude tout au long du match, a explosé. L’arbitre a suspendu le match et après quelques minutes, il a pu reprendre. Ce fut un tournant. Le plus gros des problèmes a eu lieu à Nice, également avec Marseille au milieu.

Une bouteille a heurté le dos de Payet, qui l’a renvoyée, également violemment, dans les tribunes. De là, invasion de terrain, joueurs avec des blessures produites dans la bataille rangée. L’arbitre a également arrêté le jeu mais il n’a pas été relancé. Il y a eu les premières sanctions.

Le week-end dernier, plus précisément le 18 septembre, les fans de Lille et Lens se sont impliqués, dans le derby du nord. Les fans des dogues ont tenté de se faufiler dans l’une des tribunes des fans de Lens qui a sauté sur le terrain pour lancer la bataille. Deux matchs à huis clos au Félix Bollaert-Delelis et l’interdiction de voyager aux supporters lillois ce samedi à Strasbourg.

Plus de problèmes

La journée d’une semaine de mercredi dernier a accumulé trois autres incidents. Le premier parmi les supporters bordelais qui avaient assisté à la rencontre de leur équipe à Montpellier. 16 personnes légèrement blessées ont été soignées par les pompiers à l’issue d’un affrontement entre des supporters des Girondins de Bordeaux qui rentraient chez eux en bus après le match et quelques individus “Armé de barres de fer” qu’ils ont rencontrés.

Un deuxième épisode est survenu peu après que l’arbitre ait sifflé la fin du match entre Angers et Marseille, quand une partie des spectateurs a envahi le terrain pour se battre. Quelque chose de similaire s’est produit à Metz, où les supporters locaux ont tenté de se rendre sur le terrain après une rencontre avec le PSG au cours de laquelle les esprits des locaux se sont enflammés avec l’expulsion de deux de leurs joueurs.