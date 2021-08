Problèmes d’ajustement de la luminosité de l’écran de l’ordinateur à votre convenance : résolvez-le | La technologie

Quand on est devant l’ordinateur, surtout quand on travaille avec, avoir un bon écran est essentiel, mais la luminosité l’est aussi, puisqu’elle doit être au bon endroit pour que la visualisation soit parfaite. Sinon, on perd en qualité visuelle et ça se voit beaucoup. Ce problème a une solution et nous allons vous expliquer comment.

Pour résoudre le problème de luminosité, nous pouvons utiliser le système d’exploitation lui-même, car le problème en vient souvent directement, bien que d’autres fois, nous devrons utiliser des programmes externes pour le résoudre.

Non seulement le confort de vision de l’écran est compromis par l’absence d’une luminosité bien ajustée, mais notre propre la santé visuelle sera affectée, puisque pour voir un panneau avec une luminosité défectueuse, nous devons former le regard, ce qui peut entraîner des problèmes visuels plus ou moins graves.

Ajuster la luminosité :

Pourquoi la luminosité peut-elle échouer ?

Si le problème avec la luminosité est qu’il est trop faible, comme si, au contraire, c’était excessivement puissant, l’agacement est vraiment élevé. Dans le premier cas dû au fait de devoir forcer les yeux pour voir quelque chose et dans le second l’inconfort manifeste de regarder le panneau.

Dans le cas où nous parlons d’un problème matériel, nous pourrons faire peu et nous devrons utiliser le service technique de l’appareil.

Cependant, dans un pourcentage très élevé du temps, le problème est généralement logiciel, surtout si nous remarquons que dans à certains moments, la luminosité est élevée et à d’autres moments, elle est faible remarquablement son intensité. Il peut s’agir de problèmes de pilote ou de Windows 10 lui-même.

Voyons quelles peuvent être les solutions possibles pour que les paillettes fonctionnent correctement.

Résoudre les problèmes d’alimentation

On peut tester avec le système Solution de problèmes Windows 10 pour essayer de réparer ce qui se passe avec la luminosité de notre ordinateur. Les étapes que nous devons effectuer sont :

La première chose sera d’ouvrir le Panneau de commande en le tapant dans la barre des tâches, puis en cliquant sur l’icône qui apparaît dans la fenêtre suivante. À ce moment, cliquez en haut à droite où il est écrit Catégorie et choisissez l’option de Petites icônes. Maintenant, nous voyons comment plusieurs options apparaissent, sur lesquelles nous devons cliquer sur Solution de problèmes. Dans la colonne de gauche, nous devons cliquer sur Voir tout. A ce moment, nous cliquons sur Énergie, après dans Prochain et nous suivons les instructions que l’assistant nous donne pour résoudre tous les problèmes qui pourraient survenir. il ne resterait que nous redémarrons le système pour que les changements que nous avons apportés prennent effet.

Mettre à jour les pilotes

Il se peut que les pilotes que nous avons installés sur l’ordinateur ne soient pas adéquats, soit parce qu’un problème est survenu et qu’ils sont corrompus, soit parce qu’ils sont devenus obsolètes.

C’est pourquoi il est extrêmement pratique que les pilotes soient entièrement mis à jour et pour cela nous pouvons aller au site web du fabricant l’écran et la carte graphique pour télécharger les derniers pilotes qu’ils ont publiés.

Nous pouvons également utiliser certains programme qui détecte automatiquement les pilotes de notre système tel que Driver Genius Professional. On peut aussi le forcer à être Windows 10 qui cherche les contrôleurs de la Administrateur de l’appareil.

La luminosité adaptative peut échouer

La luminosité adaptative est une fonctionnalité de certains ordinateurs portables dotés de capteurs capables de contrôler la lumière extérieure, avec lesquels ils ajustent la luminosité de l’écran.

Ce système tombe parfois en panne ou ne fonctionne pas de la manière souhaitée, il est donc préférable de le désactiver. Pour ce faire, nous devons effectuer les opérations suivantes :

Nous écrivons dans la partie préparée pour cela de la barre des tâches Panneau de commande, jusqu’à ce que nous voyions qu’une fenêtre s’ouvre où nous pouvons cliquer sur le icône correspondante. Une fois à l’intérieur du panneau de configuration, nous devons trouver où il est dit Matériel et son et appuyez sur pour entrer. Puis on clique sur Options énergétiques. Ensuite nous verrons qu’un des plans (performances, économiseur…) est coché. Juste en dessous de l’endroit où apparaît le plan que nous utilisons, nous verrons ce qu’il dit Modifier les paramètres du forfait, endroit où nous allons appuyer. C’est le moment de cliquer Modifier les paramètres d’alimentation avancés. Sur l’écran suivant (on parle toujours d’ordinateurs portables compatibles), nous verrons un bon nombre d’options. Nous devons cliquer sur Filtrer pour que toutes les options soient ouvertes. Parmi ceux qui s’ouvrent, nous en verrons un qui dit Activer la luminosité adaptative. Ensuite, nous devrons mettre, les deux Avec batterie Quoi Avec courant alternatif à la valeur 0 pour que nous puissions voir Jamais. Ensuite, nous cédons Appliquer Oui sauvegarder.

De cette façon, l’option de luminosité adaptative est désactivée, elle doit donc toujours rester au niveau que nous avons défini.

Options tierces

Pour essayer de contrôler au mieux la luminosité de notre ordinateur, nous pouvons choisir l’une des options suivantes : application tierce. Avec ces outils, nous pouvons contrôler de plus près la luminosité de notre ordinateur et ainsi résoudre nos problèmes avec cette partie de l’écran.

Certains des plus performants sont :

Variateur : ce programme est compatible avec Moniteurs LCD, TFT et LED, donc c’est très complet. Il prend en charge plusieurs écrans à la fois, bien qu’il n’ait pas beaucoup d’autres fonctionnalités que le contrôle de la luminosité. Bien sûr, c’est un programme gratuit. Gammy : on peut mettre le niveaux maximum et minimum de paillettes. De cette façon, nous contrôlons où il va se déplacer si nous exécutons l’option de luminosité automatique. Sinon, une certaine luminosité est marquée qui n’est pas modifiée. iBrightness Tray : sert à régler la luminosité et nous l’aurons toujours à portée de main, car il apparaît dans une icône dans la barre d’état système où, en appuyant simplement dessus, nous aurons la luminosité à notre disposition. Il nous offre d’autres facultés qui peuvent être intéressantes à un moment donné.

Nous espérons qu’avec tout ce que nous vous avons dit, vous pourrez refaire fonctionner votre brillance comme au premier jour et que votre problème a été résolu.

