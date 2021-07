Problèmes d’algorithme YouTube et plus d’actualités technologiques aujourd’hui

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-july-8-2021/

Nick revoilà avec les dernières nouvelles du jour. Je suis également heureux d’annoncer que la terrible vague de chaleur ici en Espagne est terminée, de sorte que le sol extérieur n’est plus de la lave.

Les problèmes de l’algorithme YouTube

Nous savons tous que les recommandations de YouTube peuvent donner des résultats discutables, mais une récente étude approfondie de Mozilla a révélé des conséquences bien plus néfastes de l’algorithme de la principale plate-forme de streaming.

Tout d’abord, un peu sur l’étude elle-même:

En utilisant les données de crowdsourcing de son extension de navigateur RegretsReporter, la société a suivi les habitudes de visionnage et les vidéos que les utilisateurs regrettaient d’avoir regardées après coup. Ce sont des regrets autodéclarés, ils vont donc du trompeur au vraiment offensant. Les passionnés de données peuvent lire le rapport complet de 39 pages ici, et le reste d’entre vous peut continuer à lire pour obtenir des résultats rapides.

À la grande surprise de personne, l’étude a révélé que YouTube “recommande constamment des vidéos qui violent leurs propres politiques de contenu et nuisent aux gens du monde entier”.

En termes de nombre, 71 % de toutes les vidéos que les participants regrettaient d’avoir regardées étaient recommandées par l’algorithme, et les vidéos recommandées étaient 40 % plus susceptibles d’être regrettées que celles recherchées. Cela souligne le fait que l’IA de recommandation de YouTube pousse essentiellement les vidéos indésirables dans les flux des gens. Pour aggraver les choses, de nombreuses vidéos que les gens regrettaient d’avoir visionnées ont ensuite été supprimées de la plate-forme pour violation du règlement de la communauté. Ces vidéos ont totalisé 160 millions de vues en moins de six mois. Les vidéos regrettées comprenaient celles concernant COVID et d’autres théories du complot, le contenu offensant ou fanatique, la violence graphique, le contenu sexualisé et les escroqueries.

À la racine du problème se trouve l’objectif monétaire principal de YouTube consistant à générer plus d’engagement pour diffuser plus d’annonces. Plus les gens passent de temps sur la plate-forme, plus les revenus augmentent. Et rien ne stimule l’engagement comme un contenu sensationnel et extrémiste.

Mais ce n’est pas nouveau. Un rapport Bloomberg de 2019 (paywalled) a mis en évidence plusieurs employés ayant exactement les mêmes préoccupations concernant le contenu toxique. La réponse de Google a été au mieux tiède, et la ligne de l’entreprise est toujours d’éviter de prendre ses responsabilités et de refuser de divulguer des données liées à son algorithme de recommandation.

Mozilla soutient que la seule vraie solution est que les législateurs intensifient et publient de nouvelles réglementations sur les recommandations algorithmiques. Mais je ne m’attendrais pas à ce que cela arrive de si tôt. Les législateurs sont encore notoirement ignorants en matière de technologie, comme en témoignent les audiences du Congrès de l’année dernière avec de grands dirigeants de la technologie. À court terme, vous informer, vous et vos proches, de la façon dont YouTube recommande du contenu et peut-être passer un peu plus de temps loin de la machine à scandale devrait faire des merveilles pour votre santé mentale.

Rassemblement

Jeudi de retour

Demain, le 9 juillet, ce sera le 40e anniversaire de la première sortie arcade japonaise de Donkey Kong. Le jeu a présenté non seulement le grand singe titulaire, mais aussi Mario (qui était initialement menuisier) et Pauline, qui est ensuite apparu dans des dizaines d’autres titres.

Imaginé par la légende du jeu Shigeru Miyamoto, le jeu emblématique a permis à Nintendo de percer le marché nord-américain et a aidé à sauver Nintendo de l’effondrement financier. Il a ensuite été publié sur diverses consoles et, en 1983, était l’un des trois titres de lancement de la console Famicom (NES) au Japon.

La question est, que fera Nintendo pour célébrer, le cas échéant ? La franchise Mario a reçu une importante célébration du 35e anniversaire l’année dernière, mais Zelda a largement eu l’épaule froide avec un port Skyward Sword et un jeu et une montre en édition limitée.

En espérant que Nintendo a de grandes nouvelles prévues pour demain.

