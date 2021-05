Problèmes dans l’Utah: Mitchell irrité par son absence soudaine

Volantazo dans la dynamique d’Utah Jazz. De manière prévisible, loin d’être décisive, mais il faut en tenir compte. Après une saison régulière complète, au cours de laquelle des succès sportifs et des distinctions ont été ajoutés, les Memphis Grizzlies ont été la première pierre sur la route. Celui qui peut être pesant pour une franchise qui, comme tous ceux qui vont plus loin que prévu, est en train de gagner le respect de la NBA actuelle. Ils ne pouvaient pas avec le JA Morant et compagnie. Surtout avec un splendide Dillon Brooks, qui est passé à 31 points. Touche d’attention, bien qu’avec des nuances. Memphis, après le play-in réussi, avec les San Antonio Spurs et les Golden State Warriors comme victimes, il est arrivé enhardi; et l’Utah, après son tronçon plus gris (pas noir, loin de là) au cours de la régularité, sans son étoile principale, Donovan Mitchell. Ce dernier, cependant, selon ESPN, pourrait être un problème qui va au-delà du sport.

Sauf surprise, Micthell sera dans le deuxième match de la série, mais l’absence dans le premier aurait pu le déranger considérablement, comme le soulignent les médias nord-américains. L’extérieur, éloigné des courts depuis le 16 avril en raison d’une entorse à la cheville droite, devait disputer le premier match des séries éliminatoires. Et, en fait, tout le monde l’avait à son ordre du jour. “Je suis prêt à partir. Pas de douleur. Je suis excité”, a-t-il déclaré hier matin. Dans l’après-midi, cependant, son nom ne figurait pas sur la liste des joueurs disponibles. Ce fut un virage soudain, car dans les heures précédentes, il n’était pas non plus répertorié comme blessé et cela ne lui convenait pas. Le propre entraîneur de la franchise, Quin Snyder, en fait, l’a accepté lors de la conférence de presse post-crash, tout en le présentant comme quelque chose de positif, le résultat de la compétitivité.

Le joueur, qui s’entraînait depuis trois jours et avait assisté à la séance de tir du matin, se sentait prêt à jouer. C’est le personnel d’entraînement de l’Utah, dirigé par Mike Elliott, qui a pris la décision à la dernière minute. Et c’est là, selon le journaliste Andy Larsen, spécialisé dans le jazz, que pourrait se trouver le nœud du problème. Selon Larsen, la véritable controverse se situerait entre le staff technique de la franchise et l’équipe personnelle du joueur, dans une sorte de différend sur qui prend les décisions sur le statut de Donovan. Et, dans tout cela, Dwyane Wade, le nouveau copropriétaire de l’organisation, pourrait également entrer en jeu. Sans aller plus loin, sa gestion dans ce type de situations, compte tenu de sa longue et fructueuse expérience de joueur, a été l’une des raisons qui ont conduit Ryan Smith, propriétaire, à l’avoir comme partenaire.

Beaucoup de voix pour une décision et une décision qui, sans équivoque, vise la même destination: aller le plus loin possible dans la phase finale de la meilleure ligue du monde. Le prochain match, prévu tôt mercredi matin (4h00 heure espagnole), révélera la situation finale. En cours de route, Mitchell n’est pas effacé: “Je suis désolé tout le monde … J’aurais aimé pouvoir en dire plus … Je serai bientôt là-bas!” Il se sent comme un leader et le groupe a besoin de lui. À son horizon, montrer que ce qui s’est passé en saison régulière n’était pas une coïncidence. Au sein de la pièce chorale montrée par l’équipe, générée à partir du périmètre et en orbite autour de Rudy Gobert, c’est la pièce qui brille le plus, avec plusieurs voix en sa faveur, pendant une grande partie du parcours, dans la course au MVP. Blessure entre les deux, c’est déjà impossible à atteindre; mais la gloire finale, celle que chaque membre de la NBA poursuit, non. Petit nid-de-poule, feu, sur un chemin qui avait été fait de roses. Pour être le meilleur, vous devez également surmonter ces types de situations.