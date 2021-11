Problèmes de boîte de vitesses pour Daniel Ricciardo et George Russell à l’entraînement du GP du Mexique

Daniel Ricciardo et George Russell ont tous deux vu leurs séances FP2 pour le Grand Prix du Mexique écourtées par des problèmes de boîte de vitesses.

Alors que la plupart des pilotes ont pu boucler une trentaine de tours, le duo de McLaren et Williams n’en a même pas réussi 10 entre eux.

Ricciardo n’a bouclé que sept circuits de l’Autodromo Hermanos Rodriguez avant de devoir terminer tôt son après-midi.

« Nous avons eu un problème, alors sommes entrés et disons qu’il y avait quelques contrôles à passer, donc nous n’avons pas pu repartir, ou disons que cela ne valait pas le risque de repartir », a déclaré l’Australien aux journalistes. .

« J’ai fait quelques tours en dur (pneus) et puis c’était tout. Nous devrons évidemment tout mettre en place demain, mais nous avons la séance du matin pour s’en occuper.

Le vainqueur du Grand Prix d’Italie de cette saison pensait que le fait que la course de l’année dernière à Mexico devait être annulée en raison de la pandémie était perceptible sur le circuit.

« Les conditions de piste sont certainement un peu lentes », a-t-il déclaré. « On pouvait voir ce matin beaucoup de poussière sur la piste. Nous ne sommes pas venus ici l’année dernière, il y a donc deux ans de poussière et ce sont maintenant des essais plus courts qu’en 2019, une heure de moins pour nettoyer la piste.

« Tous ces facteurs ont rendu les choses un peu glissantes, donc je pense que demain sera encore assez glissant le matin, mais sortez et frappez fort tout de suite. »

Le travail acharné continue. 👨‍💻#MexicoGP pic.twitter.com/Wiw1PDBEDZ – McLaren (@McLarenF1) 5 novembre 2021

McLaren était loin du rythme dans les deux séances, Lando Norris P12 en FP2 aussi bon que possible, mais Ricciardo ne perd pas l’espoir d’un week-end solide.

« Ce n’est certainement pas encore radié », a déclaré le joueur de 32 ans. « Cela nous donne évidemment un peu plus de travail à faire, mais ce n’est certainement pas hors de portée.

« Nous avons du rythme à trouver, mais je pense que la première manche de Lando cet après-midi était un peu meilleure, alors nous allons essayer de disséquer cela et voir ce que nous pouvons apprendre. »

Quant à Russell, il n’a même pas pu terminer un tour « chaud » en FP2, rapportant à la radio de l’équipe que « la boîte de vitesses est partie » avant d’ajouter rapidement « Je l’ai récupéré maintenant ».

Demandant s’il pouvait changer de vitesse, et sans réponse instantanée, un Russell au son tendu a ajouté : « Puis-je, oui ou non ? Puis-je changer de vitesse ou pas ?

On lui a dit « pas de changement de vitesse pour l’instant » avant de retourner dans les stands et de passer le reste de la session dans le garage et sur le mur des stands.

Russell a déclaré plus tard au site Web de la Formule 1 : « Il n’y a pas grand-chose de plus à dire, pour être honnête.

« C’était une panne de boîte de vitesses, donc les gars cherchent toujours comment cela s’est passé, si nous pouvons récupérer cette boîte de vitesses et où nous allons vraiment à partir de là.

« Pas idéal, mais ce n’est que vendredi et les points sont attribués le dimanche. »