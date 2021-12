Problèmes de chaîne d’approvisionnement provoquant une pénurie de cet article d’épicerie crucial

Depuis des mois maintenant, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ont fait des ravages dans les économies américaine et mondiale. Dont les effets peuvent être vus partout, des étagères vides des épiceries à certaines fermes américaines et même aux usines qui fabriquent les iPhones très importants d’Apple.

Cette semaine, Nikkei a annoncé qu’Apple avait été contraint de suspendre temporairement la production de son iPhone pour la première fois depuis plus d’une décennie en raison de contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement. En fait, nous avons déjà noté que les problèmes et les pénuries liés à la chaîne d’approvisionnement pourraient avoir un impact sur la production de l’iPhone 13 jusqu’au début de 2022. L’administration Biden a été pressée de régler le problème, qui repose sur un réseau complexe de forces, notamment un embouteillage dans les ports et pénurie de main-d’œuvre. Pour l’instant, c’est une crise avec toutes sortes de conséquences inattendues qui continuent de se manifester. Cela inclut le potentiel d’une pénurie de vins et de spiritueux, en plein milieu de la saison des vacances.

Problèmes de chaîne d’approvisionnement et pénurie de vin

Voici ce qui se passe. L’un des nombreux produits pris dans les grognements de la chaîne d’approvisionnement mondiale – exacerbé par tout, des retards de fabrication à une augmentation de la demande des consommateurs – sont les bouteilles en verre. David Ozgo, économiste en chef du Distilled Spirits Council, affirme que cela a été vrai dans l’ensemble du secteur industriel. Et affecte tout, de la tequila à la vodka et au whisky.

« Certains des grands distillateurs, même s’ils ont des contrats pluriannuels pour des millions de bouteilles, constatent dans certains cas qu’ils doivent choisir les tailles de bouteilles qu’ils vont obtenir », a déclaré Ozgo à CNBC. En conséquence, cela pourrait conduire à un « approvisionnement plus restreint » de bouteilles de petit volume. Étant donné que la pénurie signifie une emphase ou une préférence probable pour des tailles plus populaires, comme des bouteilles de 1,75 litre.

Pour donner un exemple de ce à quoi ressemblent les problèmes de chaîne d’approvisionnement le long de ces lignes dans le monde réel, Frankfort, la distillerie Castle & Key du Kentucky a récemment changé de fournisseur de verre à cause de tout cela. Une épidémie de coronavirus à l’usine au Royaume-Uni avec laquelle la distillerie avait déjà travaillé a forcé un arrêt là-bas. Ce qui a retardé la production de la distillerie de plusieurs mois.

Un « can-demic » qui frappe l’industrie brassicole

Les distillateurs et les restaurants autour de la Pennsylvanie disent qu’il a été difficile de tout trouver, des bouteilles en verre aux étiquettes en passant par les plantes pour l’alcool. Ces problèmes de chaîne d’approvisionnement font partie de la raison pour laquelle les magasins de vins et spiritueux imposent des limites d’achat sur certains produits.https://t.co/8mZyqYkWJr – Laura Benshoff (@LEBenshoff) 8 décembre 2021

L’industrie souffre également en ce moment de ce que l’on appelle une « démie potentielle ». Une explosion de la demande, entraînée en grande partie par la pandémie, a entraîné une pénurie de canettes en aluminium, entre autres.

Bart Watson, économiste en chef de la National Brewers Association, a déclaré à Fox Business que le problème ici dépasse également les canettes. « Presque tout ce que les brasseurs utilisent actuellement dans la salle de brassage est soit difficile à trouver, soit dont le prix augmente », a déclaré Watson.

Une partie du problème est que la consommation d’alcool des gens a augmenté pendant la pandémie. Des chercheurs de l’Université Columbia ont découvert que les ventes d’alcool avaient augmenté de 20 % de mars à septembre 2020. Pendant ce temps, pendant que les gens achetaient tout cet alcool supplémentaire ? Ils buvaient également moins dans les bars et les restaurants. Qui, bien sûr, étaient soumis à des restrictions et des limites de capacité pour de longs tronçons en 2020.

En effet, les données de la RAND Corporation ont révélé que les gens buvaient 14% de plus maintenant qu’ils ne l’étaient avant la pandémie. Toutes sortes de bouleversements de l’industrie et de nouvelles tendances déséquilibrées ont émergé pendant et à la suite de la crise du COVID-19. Et les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui en résultent ne semblent pas disparaître de sitôt.