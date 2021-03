Problèmes de double mutation: les vaccins COVID-19 fonctionnent mais des études sur pour évaluer la résistance potentielle

(Photo / fichier AP)

Alors que la recrudescence actuelle du nombre de cas de COVID-19 ne semble pas être déclenchée par l’arrivée de nouvelles variantes du virus, dont trois souches préoccupantes en provenance du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud et du Brésil, l’aspect du virus présentant des mutations doubles en certaines régions du pays doivent être surveillées de près, déclare Rakesh Kumar Mishra, directeur du Center for Cellular and Molecular Biology (CCMB), une organisation de recherche indienne de premier plan basée à Hyderabad et spécialisée dans les domaines frontaliers de la biologie moderne.

S’adressant à Financial Express Online, dit-il, ces mutations doivent être surveillées de près et étudiées car elles se situent dans la région de la protéine de pointe du virus, qui est également l’endroit ciblé par la plupart des vaccins. Ainsi, les changements doivent être surveillés de près car il existe un risque de changements qui pourraient potentiellement devenir résistants aux vaccins.

«Nous faisons cela dans le laboratoire pour le moment. Nous étudions in vitro (en laboratoire) les cellules infectées et les traitons avec le sérum de la personne vaccinée, puis voyons dans quelle mesure elle est capable de bloquer la croissance du virus – le nom technique du processus est en -essai de neutralisation de nitro. » Cela peut prendre au moins quelques semaines, dit-il.

Il explique également: «il s’agit d’aider à comprendre la réponse à un vaccin et c’est le meilleur juge pour clarifier la résistance aux vaccins, ce qui n’est pas un problème pour le moment mais ne peut être exclu.»

Mishra fait référence aux doubles mutations (E484Q et L452R) observées dans 20% des cas COVID positifs dans le Maharashtra. «Cela signifie également que les 80% des cas positifs ne sont pas dus à la variante avec ces mutations et donc clairement ils ne sont pas la cause de la recrudescence des cas dans le Maharashtra», dit Mishra. Pour le moment, dit-il, tout ce que nous savons, c’est que le mutant L452R a été vu pour la première fois l’année dernière au Danemark en mars, suivi de quelques cas en Californie et il y avait des inquiétudes à ce sujet, potentiellement à un moment donné, pour échapper au système immunitaire.

Ce qu’il est également important de noter, dit Mishra, c’est que dans d’autres régions, même si les doubles mutations sont présentes, elles sont en très petit nombre. «Par exemple, des variantes avec des mutations doubles n’ont été trouvées que dans seulement 9 cas sur les cas positifs à Delhi et dans seulement 2 cas au Pendjab. De plus, il n’ya pas de rapport de réinfections liées à cette variante et c’est une bonne indication que les vaccins peuvent également fonctionner pour cela. »

Le problème maintenant, dit Mishra, est même si les doubles mutations, pour le moment, ne semblent pas problématiques – comme le suggèrent apparemment les données des hôpitaux et les chiffres de mortalité – mais si elles le restent et ne posent pas de danger de résistance au vaccin. , ce qui ne s’est pas produit jusqu’à présent, doit être suivi de près.

Une partie du problème est qu’il est dans la nature d’un virus de subir constamment des mutations et à un certain stade, ils peuvent commencer à produire une résistance au vaccin et cela doit être évité. C’est une préoccupation dont d’autres dans l’industrie des vaccins ont également parlé. KV Balasubramaniam, consultant indépendant et ancien directeur général d’Indian Immunologicals, déclare: «les doubles mutations sont préoccupantes mais pas alarmantes. L’efficacité des vaccins actuellement utilisés contre ces mutants peut être rapidement vérifiée avec des études de neutralisation in vitro et cela, étayé par des preuves cliniques sur la gravité, peut déterminer les stratégies de réduction du virus qui doivent être adoptées.

Les trois variantes

Jusqu’à présent, la plupart se sont concentrés sur les trois variantes troublantes – du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et du Brésil, mais l’aspect réconfortant est qu’elles sont encore largement insignifiantes en termes de chiffres bien qu’elles aient été observées jusqu’à présent dans quelques États indiens. . Par exemple, Mishra du CCMB souligne que «la variante britannique a été davantage remarquée dans certains cas hors du Pendjab, suivie des cas liés au voyage à Telangana, des cas de variante sud-africaine à Telangana suivis du Maharashtra et un nombre marginal de la variante brésilienne en Maharashtra. » Le point clé étant toujours que puisque le vaccin fonctionne toujours, il doit être considéré comme la seule défense disponible.

La charge de travail croissante

Qu’est-ce qui explique alors la hausse des cas? «Ils sont apparemment en raison de plus de rassemblements publics sans adhérer aux protocoles de sécurité COVID – il y a des rassemblements électoraux en cours. A part cela, les restaurants, les marchés et les centres commerciaux sont tous opérationnels, les écoles et les lieux de travail sont également ouverts, ainsi que les transports en commun », explique Mishra avec une nuance apparente sur la nécessité de la prudence. Il dit que si des précautions adéquates ne sont pas prises, il y a un risque que les cas continuent d’augmenter, aboutissant à un risque potentiel de mutations qui pourraient développer une résistance au vaccin.

