Problèmes de fraude électorale: conseiller municipal de Californie, 5 autres personnes accusées

Un conseiller municipal de Californie et cinq autres personnes font face à des accusations de fraude électorale à la suite d’un scrutin par correspondance en juin au cours duquel le conseiller municipal a été réélu par une voix.

Le conseiller municipal de Compton Isaac Galvan, 34 ans, a été accusé de complot en vue de commettre une fraude électorale et de tentative de corruption dans l’intention d’influencer une élection, a rapporté City News Service.

Galvan aurait tenté de soudoyer un employé du bureau du registraire en utilisant des billets de concert, a rapporté le Los Angeles Times. Cet employé et un observateur électoral ont alerté les autorités au sujet de Galvan, selon le rapport.

L’un des cinq autres accusés était Jace Dawson, 34 ans, un ancien candidat au conseil de Compton qui aurait conspiré avec Galvan dans son plan pour remporter le second tour, selon le rapport du City News Service.

Les quatre accusés restants ont été accusés de s’être inscrits pour voter en utilisant l’adresse du domicile de Dawson même s’ils n’y habitaient pas, ont déclaré les procureurs du comté de Los Angeles, selon la station. Ces quatre accusés sont accusés d’avoir voté illégalement, selon le rapport.

Galvan a battu son adversaire Andre Spicer 855 à 854, selon City News Service.

Au moins trois bulletins de vote irréguliers ont été découverts, affectant le résultat du second tour, ont indiqué les autorités, selon le Times.

Le conseiller municipal de Compton, Isaac Galvan, 34 ans, a été accusé de complot en vue de commettre une fraude électorale et de tentative de corruption dans l’intention d’influencer une élection, selon les autorités. (site Web de la ville de Compton)

L’affaire Compton était le deuxième cas au cours du mois dernier dans lequel des suspects ont tenté d’influencer le résultat du vote par correspondance dans le comté de Los Angeles, a rapporté le Times.

En novembre dernier, près de 8.000 bulletins de vote ont été postés à des personnes “fictives, inexistantes ou décédées” pour une élection à la mairie de Hawthorne, selon le journal. Aucun de ces bulletins de vote n’a été inclus dans le décompte de cette élection, selon le rapport.

Deux hommes de Los Angeles ont été arrêtés dans le cadre de l’affaire Hawthorne, a précédemment rapporté Fox News.

“Les élections sont la pierre angulaire de notre nation démocratique”, a déclaré le procureur du comté de LA, George Gascon, dans un communiqué. “Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger l’intégrité du processus électoral et garantir que les élections sont libres et équitables. Les habitants du comté de Los Angeles attendent et méritent un gouvernement exempt de corruption politique à tous les niveaux.”

Galvan et Dawson ont tous deux été arrêtés vendredi et conduits menottés dans une salle d’audience, selon le Times. Ils ont tous deux plaidé non coupables et ont été libérés sous leur propre engagement, en attendant d’autres poursuites judiciaires.

L’avenir de Galvan au conseil municipal de Compton n’était pas immédiatement clair.

Galvan a été lié à des enquêtes antérieures, notamment sur le fait que son avocat personnel aurait reçu un permis de cannabis difficile à obtenir et aurait organisé pour la femme d’un associé un emploi à l’hôtel de ville de Compton, a rapporté le Press-Telegram de Long Beach.

Les quatre autres accusés dans l’affaire Compton n’ont pas été arrêtés et il n’était pas immédiatement clair quand ils comparaîtraient devant le tribunal, a rapporté le journal.

Compton est une ville d’environ 97 000 habitants, à environ 17 miles au sud du centre-ville de Los Angeles.