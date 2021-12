Problèmes de harcèlement criminel soulevés alors qu’une personne trouve un AirTag caché sous le passage de roue de sa voiture

Au cours du week-end, une histoire est devenue virale sur Twitter à propos de l’Apple AirTag. Jeana Jeana a raconté comment elle a découvert qu’un AirTag avait été coincé sous le passage de roue du passager avant de sa voiture…

Il n’est pas confirmé que l’AirTag était définitivement destiné à être utilisé pour traquer la femme. Récemment, les AirTags auraient été associés à des vols de voitures de luxe, où des criminels marquent apparemment des véhicules coûteux dans lesquels ils savent qu’ils peuvent entrer par effraction – et utilisent les AirTags pour simplement les suivre chez eux.

Néanmoins, la femme était naturellement secouée et craignait que quelqu’un ne la suive subrepticement.

Salut les amis. Alors quelque chose d’assez terrifiant m’est arrivé la nuit dernière— quelqu’un a attaché un Apple AirTag au dessous de ma roue avant alors que j’étais à l’intérieur d’un bar. (1/3) — jeana jeana (@Sega__JEANAsis) 18 décembre 2021

Bien sûr, les AirTags d’Apple font les gros titres, mais des activités néfastes similaires pourraient être réalisées encore plus efficacement en utilisant toute une gamme de produits alternatifs. Apple a fait tout son possible pour inclure des garanties dans le fonctionnement de l’AirTag, par exemple en le faisant faire du bruit après plusieurs heures de séparation du propriétaire.

En fait, ces garanties sont exactement la façon dont cette histoire est devenue virale en premier lieu. Jeana savait rechercher le tag car leur iPhone présentait des notifications push « AirTag Found Moving With You ». En revanche, la grande majorité des trackers sur le marché ne tentent pas de se révéler, car cela réduit l’utilité du produit en tant que dispositif antivol. Apple a également récemment publié une application Android pour permettre aux utilisateurs non iPhone de rechercher des trackers à proximité dans la région.

Un détail que le fil Twitter se trompe légèrement est l’idée que l’AirTag est totalement anonyme. Il est vrai que les mises à jour de localisation en direct de l’AirTag sont cryptées de bout en bout et connues uniquement du propriétaire de la balise. Cependant, en cas d’abus, Apple conserve des enregistrements des numéros de série AirTag associés à quel identifiant Apple. Ainsi, si une enquête policière était ouverte, avec une décision de justice valide, il est possible qu’Apple puisse identifier l’acheteur d’origine de l’AirTag trouvé. Dans l’histoire de Twitter, l’AirTag trouvé est jeté – perdant ce fil d’informations potentiel.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :