Problèmes de liquidité: les exportateurs de services sont touchés par la diminution des avantages

Conscient que le gouvernement est confronté à une pénurie de ressources, le SEPC, soutenu par l’État, a proposé que le Centre limite les avantages du SEIS à un maximum de Rs 5 crore par exportateur pour divers secteurs de services.

Les exportateurs de services ont exhorté le gouvernement à dégager au plus tôt des avantages dans le cadre d’un programme clé pour FY20, car le secteur a été à court de liquidités à la suite de la pandémie de Covid-19.

Les exportateurs ont déclaré que leurs droits pour l’exercice 20 dans le cadre du régime des exportations de services en provenance de l’Inde (SEIS) pourraient être de l’ordre de 3 000 à 4 000 crores de roupies. Grâce à ce programme, le gouvernement offre aux exportateurs des scrips de crédit de droits de 5 à 7% des devises nettes gagnées, en fonction de la nature des services.

Cependant, les secteurs, notamment les voyages et le tourisme, la santé, l’éducation et l’aviation, qui ont été les plus touchés par la pandémie devraient être exemptés de ce plafond et en bénéficier pleinement, selon le SEPC (Conseil de promotion des exportations de services).

Le Conseil a déjà fait des démarches auprès du ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal et du ministre des Finances Nirmala Sitharaman, afin d’accélérer le déblocage des fonds. Plus tôt ce mois-ci, l’ancien ministre du Commerce et de l’Industrie Suresh Prabhu a écrit au ministre des Finances pour qu’il examine la demande du Conseil et dégage rapidement les avantages du SEIS.

Le SEPC a déclaré que le SEIS est le seul programme d’incitation disponible pour les exportateurs de services, et les pays éligibles ont déjà pris en compte les incitations dans leurs stratégies de tarification et de durabilité des entreprises. De nombreuses sociétés multinationales ont pris en compte les incitations de 5 à 7% du SEIS disponibles pour leurs opérations indiennes lors de la prise de décisions d’investissement en Inde, a-t-il souligné.

Le SEIS a été introduit dans la politique de commerce extérieur (FTP) pour 2015-20; la validité du FTP a maintenant été prolongée jusqu’en septembre 2021.

Les exportateurs affirment que contrairement au programme d’exportations de marchandises en provenance de l’Inde (MEIS), il n’y a pas encore de notification sur le SEIS pour 2019-20, même s’il fait partie du FTP actuel. L’année dernière, lorsque le ministère du Commerce a prolongé la validité du FTP pour la première fois, les avantages du MEIS ont pu se poursuivre jusqu’à ce qu’un nouveau régime le remplace (à partir du 1er janvier). Cependant, le ministère avait déclaré qu’un appel sur la prolongation de la validité du SEIS serait bientôt lancé. Néanmoins, les exportateurs sont convaincus qu’au moins les avantages de l’exercice 20 devraient être compensés au plus tôt. Les exportateurs de services avaient réclamé 5 569 scrips SEIS d’une valeur de 3 475 crores Rs au cours de l’exercice 18.

Un excédent du commerce des services de l’Inde a sensiblement compensé le commerce des marchandises, ce qui a permis de maintenir le déficit commercial global. Grâce à la pandémie, les exportations de services ont chuté de près de 6% d’une année sur l’autre au cours de l’exercice 21, à 203 milliards de dollars, tandis que les exportations de marchandises se sont contractées d’un peu plus de 7% à environ 291 milliards de dollars, selon une estimation rapide du ministère du Commerce. Alors que le commerce des marchandises a enregistré un déficit de près de 99 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, l’excédent du commerce des services était de 86 milliards de dollars, ce qui a ramené le déficit commercial global à environ 13 milliards de dollars.

Soulignant que l’industrie doit sortir de l’esprit des subventions, car celles-ci sont préjudiciables aux intérêts à long terme du pays, Goyal avait plaidé (avant la pandémie) pour l’arrêt du SEIS dans sa forme actuelle.

«Par exemple, nous accordons désormais des subventions sur les exportations de services. J’ai parcouru la liste en détail, à peine 2 200 entreprises reçoivent cette subvention. Certains d’entre eux sont de si grands noms, faisant des milliers de crores de roupies de profit, qu’il n’est pas question de leur accorder une subvention », a-t-il déclaré. Les analystes commerciaux ont également plaidé pour une refonte du SEIS, mais seulement lorsqu’il annonce le prochain FTP. Ceci, disent-ils, maintiendra la stabilité politique. Ils ont également favorisé la libération rapide des avantages pour atténuer les problèmes de liquidité de divers secteurs de services, en particulier ceux qui sont frappés par la pandémie.

