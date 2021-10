Problèmes de montage pour le patron de la Juventus Massimiliano Allegri

Les géants de la Serie A, la Juventus, se retrouvent bloqués au milieu du tableau après avoir glissé vers une quatrième défaite en championnat de la saison à Hellas Verona. La défaite a aggravé les problèmes rencontrés par le manager Massimiliano Allegri, dont le retour au club après une absence de deux ans n’a pas encore provoqué un renversement des performances en baisse de l’équipe sur le terrain.

Allegri a de nouveau frappé ses joueurs à la suite de cette dernière défaite, disant à DAZN qu’ils devaient faire preuve de plus de « détermination et de qualité » s’ils voulaient commencer à grimper dans le classement, tout en affirmant que son équipe avait fait « l’erreur d’assumer » qu’ils sont actuellement meilleurs que les équipes qui les entourent.

Problèmes de montage autour du retour du manager de la Juventus Massimiliano Allegri

Le manager italien a hérité d’une équipe en déclin d’Andrea Pirlo

En vérité, toute croyance que cette équipe de la Juventus pourrait retrouver ses anciennes gloires au retour de son manager expérimenté et très performant pourrait être considérée comme un vœu pieux avant même qu’un ballon ne soit botté cette saison.

Ayant reconnu que l’équipe autour de lui était devenue une force en déclin, le joueur vedette Cristiano Ronaldo est parti pour Manchester United après avoir disputé un seul match de la nouvelle saison. Le départ du talisman portugais – qui était toujours sous contrat pour une autre année après son transfert de 99,2 millions de livres sterling du Real Madrid en 2018 – a laissé Allegri avec encore moins de joueurs de véritable niveau d’élite à sa disposition dans son équipe actuelle.

En parcourant l’équipe qui a été battue à vive allure à Vérone ce week-end, on découvre la vraie nature du manque de qualité qui s’étend à travers cette équipe de la Juventus. L’ancien gardien d’Arsenal Wojciech Szczesny reste le gardien de premier choix du club, mais peu diraient que l’international polonais opère au même niveau que les meilleurs buteurs d’Europe. Le duo défensif emblématique Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini ont présenté leur classe durable au cœur de la course à la gloire de l’Italie à l’Euro 2020, mais à 34 et 37 ans respectivement, ce ne sont pas le genre de joueurs qui peuvent faire entrer cette équipe de la Juventus dans une nouvelle ère .

Allegri a déployé un milieu de terrain semblable à un ouvrier contenant le Brésilien Arthur et l’Uruguayen Rodrigo Bentancur en son centre, flanqué de l’ancien joueur de Chelsea Juan Cuadrado et de l’international français Adrien Rabiot. Entre eux, ils n’ont pas réussi à créer beaucoup d’occasions pour Paulo Dybala et Alvaro Morata. Alors que le premier s’est souvent avéré être une figure intouchable sous les couleurs de la Juve, l’attaquant espagnol Morata -un joueur jugé excédentaire par rapport aux exigences des deux clubs madrilènes ainsi que Chelsea au cours de sa carrière- a flatté de tromper de manière cohérente depuis re-signature pour The Old Lady en septembre 2020. Il n’a marqué que deux fois en dix matches de championnat jusqu’à présent cette saison.

Ce qu’a dit Else Allegri après la défaite à Vérone

Allegri est naturellement extrêmement frustré par la dernière défaite du club. La Juventus n’a remporté que quatre de ses onze matches en Serie A jusqu’à présent cette saison.

Le joueur de 54 ans n’a pas hésité à évaluer ses joueurs après le match, remettant en question à la fois leur attitude et leur qualité. Il a dit : « Les mots n’ont pas de sens en ce moment. Nous sommes dans une mauvaise situation, nous devons accepter la réalité qu’en ce moment nous sommes une équipe de milieu de table.

« C’est une bonne équipe, mais les choses ne se passent pas toujours comme il faut dans le football. Nous devons réagir avec fierté et détermination. Nous devions jouer comme une équipe qui avait un point, et nous l’avons fait, maintenant nous devons jouer comme une équipe qui a 15 points.

«Nous avons réalisé que Vérone allait le rendre physique et une bataille pour chaque ballon, donc si vous ne les rencontrez pas à ce niveau, vous perdrez. Porter le maillot de la Juventus ne nous garantit pas de battre les équipes de milieu de tableau. Nous devons gagner chaque point et le faire avec la bonne attitude.

« Vérone savait que c’était comme ça qu’ils devaient jouer pour battre la Juventus. Notre erreur a été de supposer que nous étions meilleurs que Vérone, et en ce moment nous ne le sommes pas. Nous devons être réalistes.

