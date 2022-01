Problèmes de retard de paiement : les demandes des MPME franchissent la barre des 1 lakh ; seulement 12 % ont été éliminés : données du gouvernement

Crédit et financement pour les MPME : alors même que le gouvernement a exhorté les acheteurs à payer les MPME à temps, l’ancien ministère des Finances Anurag Singh Thakur avait informé Lok Sabha en février de l’année dernière que « le gouvernement central ne peut donner aucune instruction aux gouvernements des États ni les forcer. ou les PSE de l’État pour payer les cotisations.

Crédit et financement pour les MPME : Les demandes de paiement différé déposées par les micro et petites entreprises (MPE) ont franchi la barre des 1 lakh à couper le souffle, selon les données officielles. Lundi soir, le nombre total de demandes s’élevait à 1 00 203, impliquant 26 210,86 crores de roupies depuis le lancement du portail de surveillance des retards de paiement MSME Samadhaan par le gouvernement le 30 octobre 2017. Les données du portail ont montré que les demandes ont été déposées contre les ministères centraux. , départements centraux, unités centrales du secteur public (PSU), zone ferroviaire, division ferroviaire, usine de munitions, gouvernement de l’État et PSU, unités MPME, individus, entreprises individuelles et autres.

Voici la répartition des demandes de 1 lakh déposées jusqu’à présent :

Seuls 12 099 cas (12 %) ont été réglés par les conseils de facilitation des MSE (MSEFC). Le montant que ces cas transportaient était de 2 084,18 crores de roupies. 9 737 demandes d’un montant de 1 400,99 crores de roupies ont été réglées d’un commun accord. Cela impliquait que les MSE n’avaient reçu leurs cotisations que dans ces 21 836 demandes (21,8 pour cent des demandes), ont révélé les données. 20 974 demandes impliquant 4 450,58 crores de roupies ont été rejetées par les conseils. Enfin, les 57 392 autres (57,2 %) étaient des demandes pour lesquelles les MPE n’avaient pas encore vu le résultat final. Cela comprenait 30 489 demandes d’un montant de 7 030,07 crore Rs qui n’avaient pas encore été examinées par les conseils et 26 903 demandes impliquant 9 806,11 crore Rs qui étaient actuellement à l’étude par les conseils.

« En termes de dispositions de la loi sur le développement des MPME, des conseils de facilitation des MPME ont été créés pour résoudre le problème des retards de paiement des MPME. Les progrès du traitement des plaintes pour retard de paiement sont très lents. Le gouvernement devrait donc renforcer les conseils de facilitation des MPE et leur donner plus de pouvoirs juridiques pour traiter le problème des retards de paiement des MPE. Les industries moyennes devraient également être couvertes par la fourniture de tels conseils de facilitation », a déclaré à Financial Express Online Kanika Shriram, présidente du comité MPME de la Chambre de commerce et d’industrie PHD.

Les MSEFC sont des unités de règlement des différends mises en place par les gouvernements des États dans leurs zones géographiques respectives pour résoudre les problèmes de retard de paiement. Une fois que MSE a déposé une demande contre l’acheteur auprès du MSEFC concerné de son état, le conseil l’examine et donne en conséquence des instructions à l’acheteur pour le paiement du montant dû ainsi que des intérêts conformément aux dispositions de la loi MSMED 2006.

Selon MSME Samadhaan, chaque référence faite à MSEFC doit être décidée dans un délai de 90 jours à compter de la date de référence. Le Département des dépenses avait publié en juillet de l’année dernière un mémorandum de l’Office demandant aux acheteurs de payer des intérêts pénaux de 1 pour cent par mois pour les paiements retardés au-delà de la durée prescrite.

Pour résoudre le problème des retards de paiement pour les MPME, la Reserve Bank of India avait opérationnalisé TReDS en 2017 où les créances des MPME tirées contre les acheteurs (grandes entreprises, PSU, ministères, autres.) étaient financées par plusieurs financiers à des taux compétitifs via un mécanisme d’enchères . Au 3 décembre 2021, 26,64 factures lakh s’élevant à Rs 56 694,14 crore ont été actualisées, avait déclaré le ministère des MPME dans son examen de fin d’année.

Même si le gouvernement a exhorté les acheteurs à payer les MPME à temps, l’ancien ministère des Finances Anurag Singh Thakur avait informé Lok Sabha en février de l’année dernière que « le gouvernement central ne peut donner aucune instruction ni forcer les gouvernements des États ou les PSE des États à payer les droits. »

