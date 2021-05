Problèmes de verrouillage: taux de chômage proche du sommet d’un an; chômage en hausse dans les zones rurales; la menace virale frappe la demande de travail MGNERGS

Le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas, a déclaré à FE que l’augmentation rapide du taux de chômage dans les villages reflétait en effet la propagation du Covid-19 dans les zones rurales.

Le verrouillage a eu un effet immédiat et révélateur sur le scénario de l’emploi dans le pays. Le taux de chômage de l’Inde, qui est resté élevé pendant quelques semaines, a grimpé à un sommet de près d’un an de 14,45% au cours de la semaine qui s’est terminée le 16 mai. la hausse hebdomadaire du chômage rural a poussé le taux global de chômage à un niveau jamais vu depuis la semaine terminée le 7 juin de l’année dernière, alors qu’il se situait à 17,51%.

Selon les données publiées par le Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE), le chômage rural a doublé pour atteindre 14,34% au cours de la semaine terminée le 16 mai, contre 7,29% la semaine précédente. Le taux de chômage urbain est passé à 14,71% au cours de la dernière semaine sous revue, contre 11,72% la semaine précédente.

Le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas, a déclaré à FE que l’augmentation rapide du taux de chômage dans les villages reflétait en effet la propagation du Covid-19 dans les zones rurales.

Alors que l’augmentation du taux de chômage global montre l’incapacité croissante de l’économie à créer des emplois, les données du Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS) indiquent qu’une partie importante de personnes choisit de ne pas occuper les emplois proposés à la suite du Covid -19 menace.

Selon le site Web MGNREGA, jusqu’au 17 mai de l’exercice actuel, 4,88 crores personnes ont demandé du travail dans le cadre du programme, dont 4,29 crores (88%) se sont vu offrir des emplois, mais finalement seulement 3,14 crores personnes (73%) parmi ceux qui étaient les emplois proposés sont venus chercher du travail.

«L’écart entre l’emploi offert et l’emploi fourni implique que soit les travailleurs ne se présentent pas au travail bien qu’ils aient reçu du travail, soit ils ne sont pas conscients du fait que des listes d’inscription leur ont été délivrées», a déclaré Debmalya Nandy, membre de NREGS Sangarsh Morcha.

KR Shyam Sundar, professeur au XLRI et expert du marché du travail, a déclaré que la pénétration de Covid dans les zones rurales a provoqué une peur accrue du risque d’infection. La contrainte du côté de l’offre est principalement due à une reconstitution inadéquate et imprévisible des fonds du niveau central au niveau local, a-t-il déclaré.

Selon les données du CMIE, le taux de chômage de l’Inde a atteint son apogée à 27,11% pour la semaine se terminant le 3 mai 2020, au milieu du verrouillage national l’année dernière. Cependant, il a commencé à baisser pour s’établir à 4,66% pour la semaine se terminant le 17 janvier 2021, mais il a depuis augmenté progressivement.

Alors que le nombre net d’emplois perdus après la pandémie s’élevait à environ 5,5 millions en mars 2021, par rapport au nombre de 2019-2020, le nombre d’emplois salariés perdus s’élevait à 10 millions. Selon Vyas, 60% de ces 10 millions d’emplois ont été perdus dans le secteur rural.

En l’absence d’opportunités dans les entreprises et les petits établissements, il y a eu un déplacement de la main-d’œuvre vers l’espace agricole, créant un peu de chômage déguisé. Dans un certain sens, c’est l’inverse de la tendance observée lorsque l’économie a été libéralisée et que les gens sont passés des fermes aux usines.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.