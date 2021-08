Problèmes d’engorgement à Delhi : PWD met en œuvre des solutions dans des endroits vulnérables, notamment Minto Bridge, IP Estate

in

Engorgement à Delhi : Pendant la mousson, l’engorgement est un gros problème pour de nombreux Delhiites. Le Département des travaux publics (PWD), pour s’assurer qu’aucun accident ne se produise en raison de l’engorgement, a mis en œuvre des solutions temporaires et permanentes dans sept endroits particulièrement vulnérables de la capitale nationale. Le secrétaire de PWD, Dilraj Kaur, a été cité dans un rapport d’IE disant que l’engorgement est un problème à multiples facettes. Selon elle, dans certaines zones comme le passage souterrain de Pul Prahladpur, l’eau s’y accumule en raison de la topographie. Elle a également mentionné que les drains qui ont été mis en place à l’époque britannique n’ont pas la capacité car la population a augmenté. Le développement non planifié de la ville n’a fait qu’exacerber les problèmes. En outre, la configuration des précipitations a changé au cours des dernières années, a-t-elle déclaré.

Selon un haut responsable de PWD, les emplacements critiques ont été identifiés sur la base du nombre maximum de plaintes pour engorgement de l’année dernière. D’ici l’année prochaine, le PWD aurait mis en place des solutions permanentes. Le département, pour le moment, prend des mesures temporaires dans ces endroits, a ajouté le responsable. Voici les sept emplacements vulnérables, où des solutions temporaires ont été mises en œuvre :

Pont Minto : L’emplacement avait un drain de baril profond, qui a été construit à l’époque britannique, et les eaux de drainage et les eaux usées s’écouleraient dans les mêmes conduites, se terminant dans la rivière Yamuna. Un nouveau pipeline a été posé au cours des derniers mois pour un écoulement sous pression plus loin sur le chemin Minto.

Passage inférieur de Pul Prahladpur : Le PWD a installé sept CCTV ainsi que sept pompes temporaires, d’une capacité de plus de 400 CV. Selon les responsables, l’installation d’un puisard souterrain à capacité accrue est la solution permanente.

Survol de Zakhira : La zone sous le pont, qui pendant les pluies est fortement saturée d’eau par les voies ferrées ainsi que par les déchets flottants des jhuggis à proximité, a été préparée avec des pompes diesel en cas de coupure de courant. Une solution permanente à ce problème consiste à réacheminer ou à construire des drains d’eaux pluviales sous l’autopont.

Goltchakkar de la route Loni : C’est une zone naturellement basse comme les passages souterrains. De plus, il y a un reflux d’un drain I&FC. Pour cette zone, une solution permanente consiste à poser une canalisation supplémentaire ainsi qu’à augmenter la capacité des pompes électriques.

Route de la station de métro Jahangirpuri : Il y a un engorgement dans la région en raison des rejets mixtes des colonies peuplées à proximité. En outre, la zone a également beaucoup de déchets industriels ainsi que des sacs en polyéthylène provenant du mandi. Selon les responsables de PWD, la solution consiste à rénover deux anciens drains d’eaux pluviales.

Route Karala Kanjhawala : Il existe des drains de moindre capacité puisqu’ils ont été développés il y a de nombreuses années. En outre, à trois endroits, une coordination régulière avec la police de la circulation ainsi qu’une surveillance, des pompes montées sur chariot ont été déployées. Une solution permanente à ce problème est le remodelage des drains avec un puisard et un système de pompage.

Propriété IP : Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs plaintes d’engorgement d’IP Estate sur Ring Road, situé en face du bâtiment de l’OMS. D’ici la mousson 2022, le PWD mettra en place un puisard d’une capacité d’environ 1,5 lakh litre et des pompes de décharge appropriées.

