Problèmes liés à Safari 15 : Navigateur de plantage des signets YouTube, certains sites Web ne se chargent pas sur macOS Catalina

macOS Monterey devrait sortir plus tard cette année avec Safari 15, avec de nouvelles fonctionnalités clés, notamment des onglets repensés, des onglets groupés, le basculement automatique des sites de HTTP vers un HTTPS plus sécurisé lorsqu’il est disponible, des performances plus rapides, une sécurité améliorée, etc. Apple a également publié Safari 15 pour macOS Big Sur et macOS Catalina la semaine dernière.



Malheureusement, certains clients ont rencontré quelques problèmes avec Safari 15, que nous avons mis en évidence plus en détail ci-dessous.

Problème de création de signets YouTube



Sur macOS Big Sur et la version bêta de macOS Monterey, il semble que la tentative de mettre en signet une page YouTube dans Safari 15 entraîne le blocage du navigateur.

Le problème a été démontré avec une vidéo partagée par la chaîne YouTube Krazy Wabbit. Comme solution de contournement temporaire, la vidéo indique que les utilisateurs peuvent créer un dossier de signets pour les vidéos YouTube, puis faire glisser les pages YouTube dans le dossier de la barre latérale Safari.

Problème de chargement de page sur macOS Catalina



Sur macOS Catalina, certains utilisateurs des communautés d’assistance Apple, des forums MacRumors, Reddit et Twitter ont signalé que certains sites Web ne se chargeaient pas dans Safari 15, les utilisateurs concernés recevant un message d’erreur « un problème s’est produit à plusieurs reprises ».

Je vois votre agacement de Big Sur et vous soulève un problème réel et de bonne foi : Safari 15 sur Catalina. Des plantages directs sur des sites aussi obscurs que Target et Walmart. Besoin de commander quelque chose chez eux ? Mieux vaut utiliser un autre navigateur. pic.twitter.com/P1SXte5meE – Chip Awah (@thumbnumb) 26 septembre 2021

Les utilisateurs concernés ont déclaré que la désactivation de JavaScript résout le problème en cliquant sur Safari dans la barre de menus macOS > Préférences… > Sécurité et en décochant la case Activer JavaScript, mais ce n’est pas une solution idéale. Heureusement, il semble que les utilisateurs puissent résoudre définitivement le problème en réinstallant Safari 15 avec un package des serveurs d’Apple.

